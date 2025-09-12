THORWallet DEX (TGT1) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite THORWallet DEX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TGT1 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte THORWallet DEX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

THORWallet DEX kainos prognozė
$0.017628
$0.017628$0.017628
-1.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:08:19(UTC+8)

THORWallet DEX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, THORWallet DEX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017628 prekybos kainą 2025 m.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, THORWallet DEX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018509 prekybos kainą 2026 m.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TGT1 ateities kaina yra $ 0.019434 su 10.25% augimo norma.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TGT1 ateities kaina yra $ 0.020406 su 15.76% augimo norma.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TGT1 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021426, o augimo norma – 21.55%.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TGT1 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022498, o augimo norma – 27.63%.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. THORWallet DEX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.036647 prekybos kainą.

THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. THORWallet DEX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.059694 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.017628
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018509
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019434
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020406
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021426
    21.55%
  • 2030
    $ 0.022498
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023623
    34.01%
  • 2032
    $ 0.024804
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.026044
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027346
    55.13%
  • 2035
    $ 0.028714
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030149
    71.03%
  • 2037
    $ 0.031657
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033240
    88.56%
  • 2039
    $ 0.034902
    97.99%
  • 2040
    $ 0.036647
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės THORWallet DEX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.017628
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.017630
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017644
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.017700
    0.41%
THORWallet DEX (TGT1) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TGT1 kaina yra $0.017628. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

THORWallet DEX (TGT1) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TGT1, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017630. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

THORWallet DEX (TGT1) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TGT1, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017644. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

THORWallet DEX (TGT1) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TGT1 kaina yra $0.017700. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė THORWallet DEX kainų statistika

$ 0.017628
$ 0.017628$ 0.017628

-1.17%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 101.01K
$ 101.01K$ 101.01K

--

Naujausia TGT1 kaina yra $ 0.017628. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 101.01K.
Be to, TGT1 turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti THORWallet DEX (TGT1)

Bandote įsigyti TGT1? Dabar galite TGT1 įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti THORWallet DEX ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TGT1 dabar

THORWallet DEX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje THORWallet DEX, dabartinė THORWallet DEX kaina yra 0.017628USD. Apyvartinė THORWallet DEX (TGT1) pasiūla yra 0.00 TGT1, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000324
    $ 0.019082
    $ 0.0175
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000095
    $ 0.019082
    $ 0.015756
  • 30 dienų
    0.05%
    $ 0.000896
    $ 0.027119
    $ 0.012203
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas THORWallet DEX kaina pasikeitė $-0.000324, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas THORWallet DEX buvo prekiaujama aukščiausia $0.019082 ir žemiausia $0.015756. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo TGT1 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį THORWallet DEX įvyko 0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000896 vertę. Tai rodo, kad TGT1 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą THORWallet DEX kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TGT1 kainų istoriją

Kaip veikia THORWallet DEX (TGT1) kainų prognozės modulis?

THORWallet DEX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TGT1 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius THORWallet DEX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TGT1 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti THORWallet DEX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TGT1 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TGT1 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą THORWallet DEX potencialą.

Kodėl TGT1 kainų prognozė yra svarbi?

TGT1 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TGT1 dabar?
Pagal jūsų prognozes, TGT1 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TGT1 kainų prognozė?
Remiantis THORWallet DEX (TGT1) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TGT1 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TGT1 2026 m.?
1 vieneto THORWallet DEX (TGT1) kaina šiandien yra $0.017628. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TGT1 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TGT1 kaina 2027 m.?
THORWallet DEX (TGT1) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TGT1 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TGT1 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, THORWallet DEX (TGT1) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TGT1 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, THORWallet DEX (TGT1) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TGT1 2030 m.?
1 vieneto THORWallet DEX (TGT1) kaina šiandien yra $0.017628. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TGT1 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TGT1 kainų prognozė 2040 metams?
THORWallet DEX (TGT1) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TGT1 kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:08:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.