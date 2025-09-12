SUKU (SUKU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SUKU kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SUKU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SUKU kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SUKU kainos prognozė
$0.03014
+0.56%
USD
Faktinis
Prognozė
SUKU Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SUKU galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03014 prekybos kainą 2025 m.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SUKU galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031647 prekybos kainą 2026 m.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SUKU ateities kaina yra $ 0.033229 su 10.25% augimo norma.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SUKU ateities kaina yra $ 0.034890 su 15.76% augimo norma.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUKU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.036635, o augimo norma – 21.55%.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SUKU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.038467, o augimo norma – 27.63%.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SUKU kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.062658 prekybos kainą.

SUKU (SUKU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SUKU kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.102064 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03014
    0.00%
  • 2026
    $ 0.031647
    5.00%
  • 2027
    $ 0.033229
    10.25%
  • 2028
    $ 0.034890
    15.76%
  • 2029
    $ 0.036635
    21.55%
  • 2030
    $ 0.038467
    27.63%
  • 2031
    $ 0.040390
    34.01%
  • 2032
    $ 0.042410
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.044530
    47.75%
  • 2034
    $ 0.046757
    55.13%
  • 2035
    $ 0.049094
    62.89%
  • 2036
    $ 0.051549
    71.03%
  • 2037
    $ 0.054127
    79.59%
  • 2038
    $ 0.056833
    88.56%
  • 2039
    $ 0.059675
    97.99%
  • 2040
    $ 0.062658
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SUKU kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03014
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.030144
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.030168
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.030263
    0.41%
SUKU (SUKU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SUKU kaina yra $0.03014. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SUKU (SUKU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SUKU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.030144. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SUKU (SUKU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SUKU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.030168. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SUKU (SUKU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SUKU kaina yra $0.030263. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SUKU kainų statistika

$ 0.03014
+0.56%

$ 14.69M
487.70M
$ 101.63K
--

Naujausia SUKU kaina yra $ 0.03014. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 101.63K.
Be to, SUKU turi 487.70M apyvartą ir $ 14.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SUKU (SUKU)

Bandote įsigyti SUKU? Dabar galite SUKU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SUKU ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SUKU dabar

SUKU istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SUKU, dabartinė SUKU kaina yra 0.03012USD. Apyvartinė SUKU (SUKU) pasiūla yra 0.00 SUKU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14.69M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000370
    $ 0.03086
    $ 0.02962
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000960
    $ 0.03086
    $ 0.02871
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.00247
    $ 0.04249
    $ 0.0277
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SUKU kaina pasikeitė $0.000370, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SUKU buvo prekiaujama aukščiausia $0.03086 ir žemiausia $0.02871. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo SUKU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SUKU įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00247 vertę. Tai rodo, kad SUKU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SUKU kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SUKU kainų istoriją

Kaip veikia SUKU (SUKU) kainų prognozės modulis?

SUKU Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SUKU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SUKU ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SUKU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SUKU kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SUKU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SUKU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SUKU potencialą.

Kodėl SUKU kainų prognozė yra svarbi?

SUKU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SUKU dabar?
Pagal jūsų prognozes, SUKU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SUKU kainų prognozė?
Remiantis SUKU (SUKU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SUKU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SUKU 2026 m.?
1 vieneto SUKU (SUKU) kaina šiandien yra $0.03014. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUKU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SUKU kaina 2027 m.?
SUKU (SUKU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SUKU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SUKU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SUKU (SUKU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SUKU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SUKU (SUKU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SUKU 2030 m.?
1 vieneto SUKU (SUKU) kaina šiandien yra $0.03014. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SUKU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SUKU kainų prognozė 2040 metams?
SUKU (SUKU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SUKU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.