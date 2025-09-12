DeFi STOA (STA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeFi STOA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeFi STOA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeFi STOA kainos prognozė
$0.001184
$0.001184$0.001184
+6.66%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:02:43(UTC+8)

DeFi STOA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi STOA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001184 prekybos kainą 2025 m.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeFi STOA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001243 prekybos kainą 2026 m.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STA ateities kaina yra $ 0.001305 su 10.25% augimo norma.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STA ateities kaina yra $ 0.001370 su 15.76% augimo norma.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001439, o augimo norma – 21.55%.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001511, o augimo norma – 27.63%.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeFi STOA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002461 prekybos kainą.

DeFi STOA (STA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeFi STOA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004009 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001184
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001243
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001305
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001370
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001439
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001511
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001586
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001666
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001749
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001836
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001928
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002025
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002126
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002232
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002344
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002461
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DeFi STOA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001184
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001184
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001185
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001188
    0.41%
DeFi STOA (STA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma STA kaina yra $0.001184. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeFi STOA (STA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė STA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001184. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeFi STOA (STA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001185. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeFi STOA (STA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STA kaina yra $0.001188. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeFi STOA kainų statistika

$ 0.001184
$ 0.001184$ 0.001184

+6.66%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 420.95
$ 420.95$ 420.95

+420.95%

Naujausia STA kaina yra $ 0.001184. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.66%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 420.95.
Be to, STA turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DeFi STOA (STA)

Bandote įsigyti STA? Dabar galite STA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DeFi STOA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti STA dabar

DeFi STOA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeFi STOA, dabartinė DeFi STOA kaina yra 0.001184USD. Apyvartinė DeFi STOA (STA) pasiūla yra 0.00 STA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000072
    $ 0.0015
    $ 0.001108
  • 7 dienos
    -0.42%
    $ -0.000874
    $ 0.002058
    $ 0.001108
  • 30 dienų
    -0.64%
    $ -0.002146
    $ 0.0049
    $ 0.001108
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeFi STOA kaina pasikeitė $-0.000072, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeFi STOA buvo prekiaujama aukščiausia $0.002058 ir žemiausia $0.001108. Kainos pokytis buvo -0.42%. Ši naujausia tendencija parodo STA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeFi STOA įvyko -0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002146 vertę. Tai rodo, kad STA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DeFi STOA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą STA kainų istoriją

Kaip veikia DeFi STOA (STA) kainų prognozės modulis?

DeFi STOA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeFi STOA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeFi STOA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeFi STOA potencialą.

Kodėl STA kainų prognozė yra svarbi?

STA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STA dabar?
Pagal jūsų prognozes, STA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STA kainų prognozė?
Remiantis DeFi STOA (STA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STA 2026 m.?
1 vieneto DeFi STOA (STA) kaina šiandien yra $0.001184. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STA kaina 2027 m.?
DeFi STOA (STA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi STOA (STA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeFi STOA (STA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STA 2030 m.?
1 vieneto DeFi STOA (STA) kaina šiandien yra $0.001184. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STA kainų prognozė 2040 metams?
DeFi STOA (STA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:02:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.