StorX Network (SRX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite StorX Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SRX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte StorX Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

StorX Network kainos prognozė
$0.09527
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 12:18:55(UTC+8)

StorX Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, StorX Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09527 prekybos kainą 2025 m.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, StorX Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.100033 prekybos kainą 2026 m.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SRX ateities kaina yra $ 0.105035 su 10.25% augimo norma.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SRX ateities kaina yra $ 0.110286 su 15.76% augimo norma.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.115801, o augimo norma – 21.55%.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.121591, o augimo norma – 27.63%.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. StorX Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.198059 prekybos kainą.

StorX Network (SRX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. StorX Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.322618 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09527
    0.00%
  • 2026
    $ 0.100033
    5.00%
  • 2027
    $ 0.105035
    10.25%
  • 2028
    $ 0.110286
    15.76%
  • 2029
    $ 0.115801
    21.55%
  • 2030
    $ 0.121591
    27.63%
  • 2031
    $ 0.127670
    34.01%
  • 2032
    $ 0.134054
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.140757
    47.75%
  • 2034
    $ 0.147795
    55.13%
  • 2035
    $ 0.155184
    62.89%
  • 2036
    $ 0.162944
    71.03%
  • 2037
    $ 0.171091
    79.59%
  • 2038
    $ 0.179645
    88.56%
  • 2039
    $ 0.188628
    97.99%
  • 2040
    $ 0.198059
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės StorX Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.09527
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.095283
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.095361
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.095661
    0.41%
StorX Network (SRX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SRX kaina yra $0.09527. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

StorX Network (SRX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SRX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.095283. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

StorX Network (SRX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SRX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.095361. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

StorX Network (SRX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SRX kaina yra $0.095661. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė StorX Network kainų statistika

$ 0.09527
0.00%

--
--
$ 1.75K
--

Naujausia SRX kaina yra $ 0.09527. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.75K.
Be to, SRX turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti StorX Network (SRX)

Bandote įsigyti SRX? Dabar galite SRX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti StorX Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SRX dabar

StorX Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje StorX Network, dabartinė StorX Network kaina yra 0.09527USD. Apyvartinė StorX Network (SRX) pasiūla yra 0.00 SRX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001599
    $ 0.09594
    $ 0.09367
  • 7 dienos
    0.34%
    $ 0.024009
    $ 0.09826
    $ 0.07126
  • 30 dienų
    0.64%
    $ 0.037139
    $ 0.09826
    $ 0.05462
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas StorX Network kaina pasikeitė $0.001599, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas StorX Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.09826 ir žemiausia $0.07126. Kainos pokytis buvo 0.34%. Ši naujausia tendencija parodo SRX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį StorX Network įvyko 0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.037139 vertę. Tai rodo, kad SRX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą StorX Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SRX kainų istoriją

Kaip veikia StorX Network (SRX) kainų prognozės modulis?

StorX Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SRX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius StorX Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SRX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti StorX Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SRX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SRX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą StorX Network potencialą.

Kodėl SRX kainų prognozė yra svarbi?

SRX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SRX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SRX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SRX kainų prognozė?
Remiantis StorX Network (SRX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SRX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SRX 2026 m.?
1 vieneto StorX Network (SRX) kaina šiandien yra $0.09527. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SRX kaina 2027 m.?
StorX Network (SRX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SRX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SRX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StorX Network (SRX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SRX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StorX Network (SRX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SRX 2030 m.?
1 vieneto StorX Network (SRX) kaina šiandien yra $0.09527. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SRX kainų prognozė 2040 metams?
StorX Network (SRX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SRX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.