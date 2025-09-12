Serenity Shield (SERSH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Serenity Shield kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SERSH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Serenity Shield kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Serenity Shield kainos prognozė
$0.07129
$0.07129
-3.07%
USD
Faktinis
Prognozė
Serenity Shield Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Serenity Shield galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07129 prekybos kainą 2025 m.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Serenity Shield galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074854 prekybos kainą 2026 m.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SERSH ateities kaina yra $ 0.078597 su 10.25% augimo norma.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SERSH ateities kaina yra $ 0.082527 su 15.76% augimo norma.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SERSH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086653, o augimo norma – 21.55%.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SERSH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.090986, o augimo norma – 27.63%.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Serenity Shield kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.148206 prekybos kainą.

Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Serenity Shield kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.241413 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07129
    0.00%
  • 2026
    $ 0.074854
    5.00%
  • 2027
    $ 0.078597
    10.25%
  • 2028
    $ 0.082527
    15.76%
  • 2029
    $ 0.086653
    21.55%
  • 2030
    $ 0.090986
    27.63%
  • 2031
    $ 0.095535
    34.01%
  • 2032
    $ 0.100312
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.105327
    47.75%
  • 2034
    $ 0.110594
    55.13%
  • 2035
    $ 0.116123
    62.89%
  • 2036
    $ 0.121930
    71.03%
  • 2037
    $ 0.128026
    79.59%
  • 2038
    $ 0.134427
    88.56%
  • 2039
    $ 0.141149
    97.99%
  • 2040
    $ 0.148206
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Serenity Shield kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07129
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.071299
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071358
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.071582
    0.41%
Serenity Shield (SERSH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SERSH kaina yra $0.07129. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Serenity Shield (SERSH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SERSH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071299. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Serenity Shield (SERSH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SERSH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071358. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Serenity Shield (SERSH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SERSH kaina yra $0.071582. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Serenity Shield kainų statistika

$ 0.07129
$ 0.07129

-3.07%

$ 2.96M
$ 2.96M

41.52M
41.52M

$ 130.09K
$ 130.09K

--

Naujausia SERSH kaina yra $ 0.07129. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.07%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 130.09K.
Be to, SERSH turi 41.52M apyvartą ir $ 2.96M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Serenity Shield (SERSH)

Bandote įsigyti SERSH? Dabar galite SERSH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Serenity Shield ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SERSH dabar

Serenity Shield istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Serenity Shield, dabartinė Serenity Shield kaina yra 0.07129USD. Apyvartinė Serenity Shield (SERSH) pasiūla yra 0.00 SERSH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.96M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.001769
    $ 0.07426
    $ 0.06874
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.011079
    $ 0.08441
    $ 0.06874
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.010119
    $ 0.10108
    $ 0.06874
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Serenity Shield kaina pasikeitė $-0.001769, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Serenity Shield buvo prekiaujama aukščiausia $0.08441 ir žemiausia $0.06874. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo SERSH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Serenity Shield įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.010119 vertę. Tai rodo, kad SERSH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Serenity Shield kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SERSH kainų istoriją

Kaip veikia Serenity Shield (SERSH) kainų prognozės modulis?

Serenity Shield Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SERSH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Serenity Shield ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SERSH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Serenity Shield kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SERSH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SERSH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Serenity Shield potencialą.

Kodėl SERSH kainų prognozė yra svarbi?

SERSH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SERSH dabar?
Pagal jūsų prognozes, SERSH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SERSH kainų prognozė?
Remiantis Serenity Shield (SERSH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SERSH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SERSH 2026 m.?
1 vieneto Serenity Shield (SERSH) kaina šiandien yra $0.07129. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SERSH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SERSH kaina 2027 m.?
Serenity Shield (SERSH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SERSH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SERSH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Serenity Shield (SERSH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SERSH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Serenity Shield (SERSH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SERSH 2030 m.?
1 vieneto Serenity Shield (SERSH) kaina šiandien yra $0.07129. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SERSH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SERSH kainų prognozė 2040 metams?
Serenity Shield (SERSH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SERSH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.