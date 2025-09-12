Soulbound TV (SBX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Soulbound TV kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SBX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Soulbound TV kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Soulbound TV kainos prognozė
$0.0001143
$0.0001143$0.0001143
-17.47%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:55:17(UTC+8)

Soulbound TV Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Soulbound TV galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000114 prekybos kainą 2025 m.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Soulbound TV galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000120 prekybos kainą 2026 m.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SBX ateities kaina yra $ 0.000126 su 10.25% augimo norma.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SBX ateities kaina yra $ 0.000132 su 15.76% augimo norma.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SBX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000138, o augimo norma – 21.55%.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SBX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000145, o augimo norma – 27.63%.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Soulbound TV kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000237 prekybos kainą.

Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Soulbound TV kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000387 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000114
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000120
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000126
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000132
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000138
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000145
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000153
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000160
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000168
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000177
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000186
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000195
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000205
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000215
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000226
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000237
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Soulbound TV kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000114
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000114
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000114
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000114
    0.41%
Soulbound TV (SBX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SBX kaina yra $0.000114. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Soulbound TV (SBX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SBX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000114. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Soulbound TV (SBX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SBX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000114. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Soulbound TV (SBX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SBX kaina yra $0.000114. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Soulbound TV kainų statistika

$ 0.0001143
$ 0.0001143$ 0.0001143

-17.47%

--
----

--
----

$ 161.31
$ 161.31$ 161.31

+161.31%

Naujausia SBX kaina yra $ 0.0001143. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -17.47%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 161.31.
Be to, SBX turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Soulbound TV (SBX)

Bandote įsigyti SBX? Dabar galite SBX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Soulbound TV ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SBX dabar

Soulbound TV istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Soulbound TV, dabartinė Soulbound TV kaina yra 0.000114USD. Apyvartinė Soulbound TV (SBX) pasiūla yra 0.00 SBX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.14%
    $ 0.000013
    $ 0.000138
    $ 0.000094
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000003
    $ 0.000217
    $ 0.000070
  • 30 dienų
    -0.90%
    $ -0.001060
    $ 0.00154
    $ 0.000070
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Soulbound TV kaina pasikeitė $0.000013, atspindinti 0.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Soulbound TV buvo prekiaujama aukščiausia $0.000217 ir žemiausia $0.000070. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo SBX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Soulbound TV įvyko -0.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001060 vertę. Tai rodo, kad SBX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Soulbound TV kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SBX kainų istoriją

Kaip veikia Soulbound TV (SBX) kainų prognozės modulis?

Soulbound TV Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SBX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Soulbound TV ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SBX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Soulbound TV kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SBX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SBX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Soulbound TV potencialą.

Kodėl SBX kainų prognozė yra svarbi?

SBX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SBX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SBX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SBX kainų prognozė?
Remiantis Soulbound TV (SBX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SBX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SBX 2026 m.?
1 vieneto Soulbound TV (SBX) kaina šiandien yra $0.000114. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SBX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SBX kaina 2027 m.?
Soulbound TV (SBX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SBX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SBX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Soulbound TV (SBX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SBX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Soulbound TV (SBX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SBX 2030 m.?
1 vieneto Soulbound TV (SBX) kaina šiandien yra $0.000114. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SBX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SBX kainų prognozė 2040 metams?
Soulbound TV (SBX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SBX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:55:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.