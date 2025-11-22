SharpLink Gaming (SBETON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SharpLink Gaming kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SBETON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

SharpLink Gaming kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:25:59(UTC+8)

SharpLink Gaming Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SharpLink Gaming galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 9.55 prekybos kainą 2025 m.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SharpLink Gaming galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 10.0275 prekybos kainą 2026 m.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SBETON ateities kaina yra $ 10.5288 su 10.25% augimo norma.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SBETON ateities kaina yra $ 11.0553 su 15.76% augimo norma.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SBETON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 11.6080, o augimo norma – 21.55%.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SBETON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 12.1884, o augimo norma – 27.63%.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SharpLink Gaming kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 19.8537 prekybos kainą.

SharpLink Gaming (SBETON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SharpLink Gaming kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 32.3396 prekybos kainą.

Trumpalaikės SharpLink Gaming kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Dabartinė SharpLink Gaming kainų statistika

Naujausia SBETON kaina yra $ 9.55. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 134.76K.
Be to, SBETON turi 16.25K apyvartą ir $ 155.16K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SharpLink Gaming (SBETON)

Bandote įsigyti SBETON? Dabar galite SBETON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SharpLink Gaming ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SBETON dabar

SharpLink Gaming istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SharpLink Gaming, dabartinė SharpLink Gaming kaina yra 9.55USD. Apyvartinė SharpLink Gaming (SBETON) pasiūla yra 0.00 SBETON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $155.16K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.429999
    $ 9.63
    $ 8.77
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -1.3200
    $ 11.27
    $ 8.67
  • 30 dienų
    -0.29%
    $ -3.9000
    $ 15.06
    $ 8.67
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SharpLink Gaming kaina pasikeitė $0.429999, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SharpLink Gaming buvo prekiaujama aukščiausia $11.27 ir žemiausia $8.67. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo SBETON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SharpLink Gaming įvyko -0.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-3.9000 vertę. Tai rodo, kad SBETON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SharpLink Gaming kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SBETON kainų istoriją

Kaip veikia SharpLink Gaming (SBETON) kainų prognozės modulis?

SharpLink Gaming Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SBETON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SharpLink Gaming ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SBETON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SharpLink Gaming kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SBETON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SBETON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SharpLink Gaming potencialą.

Kodėl SBETON kainų prognozė yra svarbi?

SBETON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.