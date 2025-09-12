Salad Ventures (SALD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Salad Ventures kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SALD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Salad Ventures kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Salad Ventures kainos prognozė
$0.0000284
+54.34%
USD
Faktinis
Prognozė
Salad Ventures Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Salad Ventures galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000028 prekybos kainą 2025 m.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Salad Ventures galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000029 prekybos kainą 2026 m.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SALD ateities kaina yra $ 0.000031 su 10.25% augimo norma.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SALD ateities kaina yra $ 0.000032 su 15.76% augimo norma.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SALD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000034, o augimo norma – 21.55%.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SALD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000036, o augimo norma – 27.63%.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Salad Ventures kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000059 prekybos kainą.

Salad Ventures (SALD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Salad Ventures kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000096 prekybos kainą.

Trumpalaikės Salad Ventures kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Dabartinė Salad Ventures kainų statistika

Naujausia SALD kaina yra $ 0.0000284. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +54.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 76.05.
Be to, SALD turi 75.61M apyvartą ir $ 2.15K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Salad Ventures (SALD)

Bandote įsigyti SALD? Dabar galite SALD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Salad Ventures ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SALD dabar

Salad Ventures istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Salad Ventures, dabartinė Salad Ventures kaina yra 0.000028USD. Apyvartinė Salad Ventures (SALD) pasiūla yra 0.00 SALD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.15K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.57%
    $ 0.000010
    $ 0.000045
    $ 0.000018
  • 7 dienos
    -0.11%
    $ -0.000003
    $ 0.000045
    $ 0.000018
  • 30 dienų
    1.01%
    $ 0.000014
    $ 0.000045
    $ 0.000008
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Salad Ventures kaina pasikeitė $0.000010, atspindinti 0.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Salad Ventures buvo prekiaujama aukščiausia $0.000045 ir žemiausia $0.000018. Kainos pokytis buvo -0.11%. Ši naujausia tendencija parodo SALD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Salad Ventures įvyko 1.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000014 vertę. Tai rodo, kad SALD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Salad Ventures kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SALD kainų istoriją

Kaip veikia Salad Ventures (SALD) kainų prognozės modulis?

Salad Ventures Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SALD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Salad Ventures ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SALD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Salad Ventures kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SALD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SALD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Salad Ventures potencialą.

Kodėl SALD kainų prognozė yra svarbi?

SALD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:24:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.