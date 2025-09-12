RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite RSIC GENESIS RUNE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RUNECOIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte RSIC GENESIS RUNE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

RSIC GENESIS RUNE kainos prognozė
$0.0005129
-0.60%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:13:40(UTC+8)

RSIC GENESIS RUNE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, RSIC GENESIS RUNE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000512 prekybos kainą 2025 m.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, RSIC GENESIS RUNE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000538 prekybos kainą 2026 m.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RUNECOIN ateities kaina yra $ 0.000565 su 10.25% augimo norma.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RUNECOIN ateities kaina yra $ 0.000593 su 15.76% augimo norma.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RUNECOIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000623, o augimo norma – 21.55%.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RUNECOIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000654, o augimo norma – 27.63%.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. RSIC GENESIS RUNE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001066 prekybos kainą.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. RSIC GENESIS RUNE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001736 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000512
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000538
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000565
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000593
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000623
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000654
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000687
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000721
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000757
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000795
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000835
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000877
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000921
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000967
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001015
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001066
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės RSIC GENESIS RUNE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000512
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000512
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000513
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000515
    0.41%
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RUNECOIN kaina yra $0.000512. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RUNECOIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000512. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RUNECOIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000513. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RUNECOIN kaina yra $0.000515. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė RSIC GENESIS RUNE kainų statistika

$ 0.0005129
-0.60%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 54.58K
$ 54.58K$ 54.58K

--

Naujausia RUNECOIN kaina yra $ 0.0005129. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.58K.
Be to, RUNECOIN turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

Bandote įsigyti RUNECOIN? Dabar galite RUNECOIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti RSIC GENESIS RUNE ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RUNECOIN dabar

RSIC GENESIS RUNE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje RSIC GENESIS RUNE, dabartinė RSIC GENESIS RUNE kaina yra 0.000513USD. Apyvartinė RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) pasiūla yra 0.00 RUNECOIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000001
    $ 0.000522
    $ 0.000502
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000008
    $ 0.000554
    $ 0.000501
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.000008
    $ 0.000752
    $ 0.000458
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas RSIC GENESIS RUNE kaina pasikeitė $0.000001, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas RSIC GENESIS RUNE buvo prekiaujama aukščiausia $0.000554 ir žemiausia $0.000501. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo RUNECOIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį RSIC GENESIS RUNE įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000008 vertę. Tai rodo, kad RUNECOIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą RSIC GENESIS RUNE kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RUNECOIN kainų istoriją

Kaip veikia RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainų prognozės modulis?

RSIC GENESIS RUNE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RUNECOIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius RSIC GENESIS RUNE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RUNECOIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti RSIC GENESIS RUNE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RUNECOIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RUNECOIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą RSIC GENESIS RUNE potencialą.

Kodėl RUNECOIN kainų prognozė yra svarbi?

RUNECOIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RUNECOIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, RUNECOIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RUNECOIN kainų prognozė?
Remiantis RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RUNECOIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RUNECOIN 2026 m.?
1 vieneto RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kaina šiandien yra $0.000512. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RUNECOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RUNECOIN kaina 2027 m.?
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RUNECOIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RUNECOIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RUNECOIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RUNECOIN 2030 m.?
1 vieneto RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) kaina šiandien yra $0.000512. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RUNECOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RUNECOIN kainų prognozė 2040 metams?
RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RUNECOIN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:13:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.