Arkaine (RKNE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Arkaine kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RKNE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Arkaine kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Arkaine kainos prognozė
$0.02689
+758.88%
USD
Faktinis
Prognozė
Arkaine Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Arkaine galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02689 prekybos kainą 2025 m.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Arkaine galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.028234 prekybos kainą 2026 m.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RKNE ateities kaina yra $ 0.029646 su 10.25% augimo norma.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RKNE ateities kaina yra $ 0.031128 su 15.76% augimo norma.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RKNE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.032684, o augimo norma – 21.55%.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RKNE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.034319, o augimo norma – 27.63%.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Arkaine kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.055902 prekybos kainą.

Arkaine (RKNE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Arkaine kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.091059 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02689
    0.00%
  • 2026
    $ 0.028234
    5.00%
  • 2027
    $ 0.029646
    10.25%
  • 2028
    $ 0.031128
    15.76%
  • 2029
    $ 0.032684
    21.55%
  • 2030
    $ 0.034319
    27.63%
  • 2031
    $ 0.036035
    34.01%
  • 2032
    $ 0.037836
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.039728
    47.75%
  • 2034
    $ 0.041715
    55.13%
  • 2035
    $ 0.043800
    62.89%
  • 2036
    $ 0.045991
    71.03%
  • 2037
    $ 0.048290
    79.59%
  • 2038
    $ 0.050705
    88.56%
  • 2039
    $ 0.053240
    97.99%
  • 2040
    $ 0.055902
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Arkaine kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02689
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.026893
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026915
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.027000
    0.41%
Arkaine (RKNE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RKNE kaina yra $0.02689. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Arkaine (RKNE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RKNE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026893. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Arkaine (RKNE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RKNE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026915. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Arkaine (RKNE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RKNE kaina yra $0.027000. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Arkaine kainų statistika

$ 0.02689
+758.88%

--
----

--
----

$ 717.18
+717.18%

Naujausia RKNE kaina yra $ 0.02689. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +758.88%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 717.18.
Be to, RKNE turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Arkaine (RKNE)

Bandote įsigyti RKNE? Dabar galite RKNE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Arkaine ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RKNE dabar

Arkaine istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Arkaine, dabartinė Arkaine kaina yra 0.02689USD. Apyvartinė Arkaine (RKNE) pasiūla yra 0.00 RKNE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.92%
    $ 0.012890
    $ 0.029444
    $ 0.003130
  • 7 dienos
    2.84%
    $ 0.01989
    $ 0.029444
    $ 0.003130
  • 30 dienų
    12.41%
    $ 0.024884
    $ 0.031
    $ 0.001922
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Arkaine kaina pasikeitė $0.012890, atspindinti 0.92% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Arkaine buvo prekiaujama aukščiausia $0.029444 ir žemiausia $0.003130. Kainos pokytis buvo 2.84%. Ši naujausia tendencija parodo RKNE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Arkaine įvyko 12.41%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.024884 vertę. Tai rodo, kad RKNE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Arkaine kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RKNE kainų istoriją

Kaip veikia Arkaine (RKNE) kainų prognozės modulis?

Arkaine Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RKNE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Arkaine ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RKNE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Arkaine kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RKNE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RKNE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Arkaine potencialą.

Kodėl RKNE kainų prognozė yra svarbi?

RKNE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RKNE dabar?
Pagal jūsų prognozes, RKNE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RKNE kainų prognozė?
Remiantis Arkaine (RKNE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RKNE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RKNE 2026 m.?
1 vieneto Arkaine (RKNE) kaina šiandien yra $0.02689. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RKNE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RKNE kaina 2027 m.?
Arkaine (RKNE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RKNE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RKNE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Arkaine (RKNE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RKNE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Arkaine (RKNE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RKNE 2030 m.?
1 vieneto Arkaine (RKNE) kaina šiandien yra $0.02689. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RKNE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RKNE kainų prognozė 2040 metams?
Arkaine (RKNE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RKNE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:17:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.