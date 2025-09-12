Rain Coin (RAINCOIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rain Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RAINCOIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rain Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rain Coin kainos prognozė
$4.166
+0.84%
USD
Faktinis
Prognozė
Rain Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rain Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4.166 prekybos kainą 2025 m.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rain Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4.3743 prekybos kainą 2026 m.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RAINCOIN ateities kaina yra $ 4.5930 su 10.25% augimo norma.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RAINCOIN ateities kaina yra $ 4.8226 su 15.76% augimo norma.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAINCOIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5.0637, o augimo norma – 21.55%.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAINCOIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 5.3169, o augimo norma – 27.63%.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rain Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 8.6608 prekybos kainą.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rain Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 14.1075 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4.166
    0.00%
  • 2026
    $ 4.3743
    5.00%
  • 2027
    $ 4.5930
    10.25%
  • 2028
    $ 4.8226
    15.76%
  • 2029
    $ 5.0637
    21.55%
  • 2030
    $ 5.3169
    27.63%
  • 2031
    $ 5.5828
    34.01%
  • 2032
    $ 5.8619
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 6.1550
    47.75%
  • 2034
    $ 6.4628
    55.13%
  • 2035
    $ 6.7859
    62.89%
  • 2036
    $ 7.1252
    71.03%
  • 2037
    $ 7.4815
    79.59%
  • 2038
    $ 7.8556
    88.56%
  • 2039
    $ 8.2483
    97.99%
  • 2040
    $ 8.6608
    107.89%
Trumpalaikės Rain Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 4.166
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 4.1665
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 4.1699
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 4.1831
    0.41%
Rain Coin (RAINCOIN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RAINCOIN kaina yra $4.166. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RAINCOIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4.1665. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RAINCOIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4.1699. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rain Coin (RAINCOIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RAINCOIN kaina yra $4.1831. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rain Coin kainų statistika

$ 4.166
$ 4.166$ 4.166

+0.84%

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

1.00M
1.00M 1.00M

$ 93.82K
$ 93.82K$ 93.82K

--

Naujausia RAINCOIN kaina yra $ 4.166. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.84%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 93.82K.
Be to, RAINCOIN turi 1.00M apyvartą ir $ 4.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Rain Coin (RAINCOIN)

Bandote įsigyti RAINCOIN? Dabar galite RAINCOIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Rain Coin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RAINCOIN dabar

Rain Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rain Coin, dabartinė Rain Coin kaina yra 4.166USD. Apyvartinė Rain Coin (RAINCOIN) pasiūla yra 0.00 RAINCOIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.023000
    $ 4.236
    $ 4.116
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.174999
    $ 4.255
    $ 3.851
  • 30 dienų
    -0.18%
    $ -0.930000
    $ 5.197
    $ 3.716
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rain Coin kaina pasikeitė $-0.023000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rain Coin buvo prekiaujama aukščiausia $4.255 ir žemiausia $3.851. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo RAINCOIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rain Coin įvyko -0.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.930000 vertę. Tai rodo, kad RAINCOIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Rain Coin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RAINCOIN kainų istoriją

Kaip veikia Rain Coin (RAINCOIN) kainų prognozės modulis?

Rain Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RAINCOIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rain Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RAINCOIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rain Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RAINCOIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RAINCOIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rain Coin potencialą.

Kodėl RAINCOIN kainų prognozė yra svarbi?

RAINCOIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RAINCOIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, RAINCOIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RAINCOIN kainų prognozė?
Remiantis Rain Coin (RAINCOIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RAINCOIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RAINCOIN 2026 m.?
1 vieneto Rain Coin (RAINCOIN) kaina šiandien yra $4.166. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RAINCOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RAINCOIN kaina 2027 m.?
Rain Coin (RAINCOIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RAINCOIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RAINCOIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rain Coin (RAINCOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RAINCOIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rain Coin (RAINCOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RAINCOIN 2030 m.?
1 vieneto Rain Coin (RAINCOIN) kaina šiandien yra $4.166. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RAINCOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RAINCOIN kainų prognozė 2040 metams?
Rain Coin (RAINCOIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RAINCOIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.