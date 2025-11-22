QUANTUM (QUANTUM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite QUANTUM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QUANTUM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte QUANTUM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

QUANTUM kainos prognozė
$0.00268
$0.00268
+1.09%
USD
Faktinis
Prognozė
QUANTUM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, QUANTUM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00268 prekybos kainą 2025 m.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, QUANTUM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002814 prekybos kainą 2026 m.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QUANTUM ateities kaina yra $ 0.002954 su 10.25% augimo norma.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QUANTUM ateities kaina yra $ 0.003102 su 15.76% augimo norma.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QUANTUM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003257, o augimo norma – 21.55%.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QUANTUM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003420, o augimo norma – 27.63%.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. QUANTUM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005571 prekybos kainą.

QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. QUANTUM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009075 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00268
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002814
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002954
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003102
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003257
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003420
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003591
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003771
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003959
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004157
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004365
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004583
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004812
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005053
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005306
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005571
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės QUANTUM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.00268
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.002680
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002682
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.002691
    0.41%
QUANTUM (QUANTUM) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma QUANTUM kaina yra $0.00268. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

QUANTUM (QUANTUM) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė QUANTUM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002680. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

QUANTUM (QUANTUM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QUANTUM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002682. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

QUANTUM (QUANTUM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QUANTUM kaina yra $0.002691. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė QUANTUM kainų statistika

$ 0.00268
$ 0.00268

+1.09%

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

$ 65.61K
$ 65.61K

--

Naujausia QUANTUM kaina yra $ 0.00268. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.09%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 65.61K.
Be to, QUANTUM turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti QUANTUM (QUANTUM)

Bandote įsigyti QUANTUM? Dabar galite QUANTUM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti QUANTUM ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti QUANTUM dabar

QUANTUM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje QUANTUM, dabartinė QUANTUM kaina yra 0.00268USD. Apyvartinė QUANTUM (QUANTUM) pasiūla yra 0.00 QUANTUM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000015
    $ 0.00283
    $ 0.00264
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -0.000174
    $ 0.003075
    $ 0.00264
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.000008
    $ 0.003317
    $ 0.002356
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas QUANTUM kaina pasikeitė $0.000015, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas QUANTUM buvo prekiaujama aukščiausia $0.003075 ir žemiausia $0.00264. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo QUANTUM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį QUANTUM įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000008 vertę. Tai rodo, kad QUANTUM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą QUANTUM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą QUANTUM kainų istoriją

Kaip veikia QUANTUM (QUANTUM) kainų prognozės modulis?

QUANTUM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QUANTUM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius QUANTUM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QUANTUM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti QUANTUM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QUANTUM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QUANTUM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą QUANTUM potencialą.

Kodėl QUANTUM kainų prognozė yra svarbi?

QUANTUM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į QUANTUM dabar?
Pagal jūsų prognozes, QUANTUM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio QUANTUM kainų prognozė?
Remiantis QUANTUM (QUANTUM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama QUANTUM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 QUANTUM 2026 m.?
1 vieneto QUANTUM (QUANTUM) kaina šiandien yra $0.00268. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QUANTUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama QUANTUM kaina 2027 m.?
QUANTUM (QUANTUM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 QUANTUM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė QUANTUM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, QUANTUM (QUANTUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė QUANTUM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, QUANTUM (QUANTUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 QUANTUM 2030 m.?
1 vieneto QUANTUM (QUANTUM) kaina šiandien yra $0.00268. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QUANTUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia QUANTUM kainų prognozė 2040 metams?
QUANTUM (QUANTUM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 QUANTUM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.