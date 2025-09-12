Prisma Finance (PRISMA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Prisma Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PRISMA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Prisma Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Prisma Finance kainos prognozė
$0.04506
+12.03%
USD
Faktinis
Prognozė
Prisma Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Prisma Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04506 prekybos kainą 2025 m.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Prisma Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.047313 prekybos kainą 2026 m.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PRISMA ateities kaina yra $ 0.049678 su 10.25% augimo norma.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PRISMA ateities kaina yra $ 0.052162 su 15.76% augimo norma.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRISMA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.054770, o augimo norma – 21.55%.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PRISMA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.057509, o augimo norma – 27.63%.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Prisma Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.093676 prekybos kainą.

Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Prisma Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.152589 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04506
    0.00%
  • 2026
    $ 0.047313
    5.00%
  • 2027
    $ 0.049678
    10.25%
  • 2028
    $ 0.052162
    15.76%
  • 2029
    $ 0.054770
    21.55%
  • 2030
    $ 0.057509
    27.63%
  • 2031
    $ 0.060384
    34.01%
  • 2032
    $ 0.063403
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.066574
    47.75%
  • 2034
    $ 0.069902
    55.13%
  • 2035
    $ 0.073397
    62.89%
  • 2036
    $ 0.077067
    71.03%
  • 2037
    $ 0.080921
    79.59%
  • 2038
    $ 0.084967
    88.56%
  • 2039
    $ 0.089215
    97.99%
  • 2040
    $ 0.093676
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Prisma Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.04506
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.045066
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.045103
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.045245
    0.41%
Prisma Finance (PRISMA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PRISMA kaina yra $0.04506. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Prisma Finance (PRISMA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PRISMA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.045066. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Prisma Finance (PRISMA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PRISMA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.045103. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Prisma Finance (PRISMA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PRISMA kaina yra $0.045245. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Prisma Finance kainų statistika

$ 0.04506
$ 0.04506$ 0.04506

+12.03%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 65.39
$ 65.39$ 65.39

+65.39%

Naujausia PRISMA kaina yra $ 0.04506. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +12.03%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 65.39.
Be to, PRISMA turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Prisma Finance (PRISMA)

Bandote įsigyti PRISMA? Dabar galite PRISMA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Prisma Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PRISMA dabar

Prisma Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Prisma Finance, dabartinė Prisma Finance kaina yra 0.04506USD. Apyvartinė Prisma Finance (PRISMA) pasiūla yra 0.00 PRISMA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.004840
    $ 0.04506
    $ 0.04
  • 7 dienos
    0.28%
    $ 0.00997
    $ 0.04506
    $ 0.03386
  • 30 dienų
    0.06%
    $ 0.00238
    $ 0.05
    $ 0.02951
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Prisma Finance kaina pasikeitė $0.004840, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Prisma Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.04506 ir žemiausia $0.03386. Kainos pokytis buvo 0.28%. Ši naujausia tendencija parodo PRISMA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Prisma Finance įvyko 0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.00238 vertę. Tai rodo, kad PRISMA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Prisma Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PRISMA kainų istoriją

Kaip veikia Prisma Finance (PRISMA) kainų prognozės modulis?

Prisma Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PRISMA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Prisma Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PRISMA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Prisma Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PRISMA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PRISMA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Prisma Finance potencialą.

Kodėl PRISMA kainų prognozė yra svarbi?

PRISMA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PRISMA dabar?
Pagal jūsų prognozes, PRISMA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PRISMA kainų prognozė?
Remiantis Prisma Finance (PRISMA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PRISMA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PRISMA 2026 m.?
1 vieneto Prisma Finance (PRISMA) kaina šiandien yra $0.04506. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRISMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PRISMA kaina 2027 m.?
Prisma Finance (PRISMA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PRISMA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PRISMA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Prisma Finance (PRISMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PRISMA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Prisma Finance (PRISMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PRISMA 2030 m.?
1 vieneto Prisma Finance (PRISMA) kaina šiandien yra $0.04506. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PRISMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PRISMA kainų prognozė 2040 metams?
Prisma Finance (PRISMA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PRISMA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:46:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.