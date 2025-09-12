Polemos (PLMS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Polemos kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PLMS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Polemos kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Polemos kainos prognozė
$0.0102
$0.0102$0.0102
-36.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:44:41(UTC+8)

Polemos Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Polemos galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0102 prekybos kainą 2025 m.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Polemos galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01071 prekybos kainą 2026 m.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PLMS ateities kaina yra $ 0.011245 su 10.25% augimo norma.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PLMS ateities kaina yra $ 0.011807 su 15.76% augimo norma.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PLMS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012398, o augimo norma – 21.55%.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PLMS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013018, o augimo norma – 27.63%.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Polemos kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.021205 prekybos kainą.

Polemos (PLMS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Polemos kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.034540 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0102
    0.00%
  • 2026
    $ 0.01071
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011245
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011807
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012398
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013018
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013668
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014352
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015070
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015823
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016614
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017445
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018317
    79.59%
  • 2038
    $ 0.019233
    88.56%
  • 2039
    $ 0.020195
    97.99%
  • 2040
    $ 0.021205
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Polemos kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0102
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010201
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010209
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010241
    0.41%
Polemos (PLMS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PLMS kaina yra $0.0102. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Polemos (PLMS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PLMS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010201. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Polemos (PLMS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PLMS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010209. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Polemos (PLMS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PLMS kaina yra $0.010241. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Polemos kainų statistika

$ 0.0102
$ 0.0102$ 0.0102

-36.25%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 780.73
$ 780.73$ 780.73

+780.73%

Naujausia PLMS kaina yra $ 0.0102. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -36.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 780.73.
Be to, PLMS turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Polemos (PLMS)

Bandote įsigyti PLMS? Dabar galite PLMS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Polemos ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PLMS dabar

Polemos istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Polemos, dabartinė Polemos kaina yra 0.0102USD. Apyvartinė Polemos (PLMS) pasiūla yra 0.00 PLMS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.36%
    $ -0.0058
    $ 0.016
    $ 0.01
  • 7 dienos
    -0.50%
    $ -0.010280
    $ 0.02229
    $ 0.01
  • 30 dienų
    -0.64%
    $ -0.01837
    $ 0.03
    $ 0.01
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Polemos kaina pasikeitė $-0.0058, atspindinti -0.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Polemos buvo prekiaujama aukščiausia $0.02229 ir žemiausia $0.01. Kainos pokytis buvo -0.50%. Ši naujausia tendencija parodo PLMS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Polemos įvyko -0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.01837 vertę. Tai rodo, kad PLMS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Polemos kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PLMS kainų istoriją

Kaip veikia Polemos (PLMS) kainų prognozės modulis?

Polemos Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PLMS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Polemos ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PLMS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Polemos kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PLMS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PLMS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Polemos potencialą.

Kodėl PLMS kainų prognozė yra svarbi?

PLMS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PLMS dabar?
Pagal jūsų prognozes, PLMS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PLMS kainų prognozė?
Remiantis Polemos (PLMS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PLMS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PLMS 2026 m.?
1 vieneto Polemos (PLMS) kaina šiandien yra $0.0102. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PLMS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PLMS kaina 2027 m.?
Polemos (PLMS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PLMS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PLMS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Polemos (PLMS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PLMS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Polemos (PLMS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PLMS 2030 m.?
1 vieneto Polemos (PLMS) kaina šiandien yra $0.0102. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PLMS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PLMS kainų prognozė 2040 metams?
Polemos (PLMS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PLMS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:44:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.