PIKA PAMM (PKAM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PIKA PAMM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PKAM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PIKA PAMM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PIKA PAMM kainos prognozė
$5.85292
-5.91%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:08:53(UTC+8)

PIKA PAMM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PIKA PAMM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5.8529 prekybos kainą 2025 m.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PIKA PAMM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 6.1455 prekybos kainą 2026 m.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PKAM ateities kaina yra $ 6.4528 su 10.25% augimo norma.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PKAM ateities kaina yra $ 6.7754 su 15.76% augimo norma.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PKAM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 7.1142, o augimo norma – 21.55%.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PKAM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 7.4699, o augimo norma – 27.63%.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PIKA PAMM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 12.1678 prekybos kainą.

PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PIKA PAMM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 19.8200 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5.8529
    0.00%
  • 2026
    $ 6.1455
    5.00%
  • 2027
    $ 6.4528
    10.25%
  • 2028
    $ 6.7754
    15.76%
  • 2029
    $ 7.1142
    21.55%
  • 2030
    $ 7.4699
    27.63%
  • 2031
    $ 7.8434
    34.01%
  • 2032
    $ 8.2356
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 8.6474
    47.75%
  • 2034
    $ 9.0797
    55.13%
  • 2035
    $ 9.5337
    62.89%
  • 2036
    $ 10.0104
    71.03%
  • 2037
    $ 10.5110
    79.59%
  • 2038
    $ 11.0365
    88.56%
  • 2039
    $ 11.5883
    97.99%
  • 2040
    $ 12.1678
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PIKA PAMM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 5.8529
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 5.8537
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 5.8585
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 5.8769
    0.41%
PIKA PAMM (PKAM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PKAM kaina yra $5.8529. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PIKA PAMM (PKAM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PKAM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5.8537. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PIKA PAMM (PKAM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PKAM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5.8585. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PIKA PAMM (PKAM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PKAM kaina yra $5.8769. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PIKA PAMM kainų statistika

$ 5.85292
--
--
$ 2.94M
Naujausia PKAM kaina yra $ 5.85292. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.91%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.94M.
Be to, PKAM turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PIKA PAMM (PKAM)

Bandote įsigyti PKAM? Dabar galite PKAM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PIKA PAMM ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PKAM dabar

PIKA PAMM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PIKA PAMM, dabartinė PIKA PAMM kaina yra 5.8704USD. Apyvartinė PIKA PAMM (PKAM) pasiūla yra 0.00 PKAM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.361969
    $ 6.5504
    $ 5.8477
  • 7 dienos
    -0.42%
    $ -4.3365
    $ 11.98
    $ 4.218
  • 30 dienų
    -0.45%
    $ -4.8439
    $ 14.2972
    $ 4.218
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PIKA PAMM kaina pasikeitė $-0.361969, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PIKA PAMM buvo prekiaujama aukščiausia $11.98 ir žemiausia $4.218. Kainos pokytis buvo -0.42%. Ši naujausia tendencija parodo PKAM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PIKA PAMM įvyko -0.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-4.8439 vertę. Tai rodo, kad PKAM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PIKA PAMM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PKAM kainų istoriją

Kaip veikia PIKA PAMM (PKAM) kainų prognozės modulis?

PIKA PAMM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PKAM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PIKA PAMM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PKAM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PIKA PAMM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PKAM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PKAM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PIKA PAMM potencialą.

Kodėl PKAM kainų prognozė yra svarbi?

PKAM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.