Puffverse kainos prognozė
Puffverse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Puffverse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007211 prekybos kainą 2025 m.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Puffverse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007571 prekybos kainą 2026 m.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PFVS ateities kaina yra $ 0.007950 su 10.25% augimo norma.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PFVS ateities kaina yra $ 0.008347 su 15.76% augimo norma.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PFVS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008765, o augimo norma – 21.55%.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PFVS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009203, o augimo norma – 27.63%.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Puffverse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014991 prekybos kainą.

Puffverse (PFVS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Puffverse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.024419 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007211
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007571
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007950
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008347
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008765
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009203
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009663
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010146
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010653
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011186
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011745
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012333
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012949
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013597
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014277
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014991
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Puffverse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.007211
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.007211
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007217
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.007240
    0.41%
Puffverse (PFVS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PFVS kaina yra $0.007211. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Puffverse (PFVS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PFVS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007211. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Puffverse (PFVS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PFVS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007217. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Puffverse (PFVS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PFVS kaina yra $0.007240. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Puffverse kainų statistika

$ 0.007211
$ 0.007211$ 0.007211

-4.56%

$ 839.99K
$ 839.99K$ 839.99K

116.60M
116.60M 116.60M

$ 55.48K
$ 55.48K$ 55.48K

--

Naujausia PFVS kaina yra $ 0.007211. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.48K.
Be to, PFVS turi 116.60M apyvartą ir $ 839.99K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Puffverse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Puffverse, dabartinė Puffverse kaina yra 0.007204USD. Apyvartinė Puffverse (PFVS) pasiūla yra 0.00 PFVS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $839.99K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000120
    $ 0.007969
    $ 0.00691
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000053
    $ 0.008127
    $ 0.0062
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.001795
    $ 0.0179
    $ 0.004563
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Puffverse kaina pasikeitė $-0.000120, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Puffverse buvo prekiaujama aukščiausia $0.008127 ir žemiausia $0.0062. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo PFVS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Puffverse įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001795 vertę. Tai rodo, kad PFVS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Puffverse kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PFVS kainų istoriją

Kaip veikia Puffverse (PFVS) kainų prognozės modulis?

Puffverse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PFVS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Puffverse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PFVS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Puffverse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PFVS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PFVS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Puffverse potencialą.

Kodėl PFVS kainų prognozė yra svarbi?

PFVS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PFVS dabar?
Pagal jūsų prognozes, PFVS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PFVS kainų prognozė?
Remiantis Puffverse (PFVS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PFVS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PFVS 2026 m.?
1 vieneto Puffverse (PFVS) kaina šiandien yra $0.007211. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PFVS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PFVS kaina 2027 m.?
Puffverse (PFVS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PFVS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PFVS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Puffverse (PFVS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PFVS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Puffverse (PFVS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PFVS 2030 m.?
1 vieneto Puffverse (PFVS) kaina šiandien yra $0.007211. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PFVS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PFVS kainų prognozė 2040 metams?
Puffverse (PFVS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PFVS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:14:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.