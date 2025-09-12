PAX Gold (PAXG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PAX Gold kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PAXG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PAX Gold kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PAX Gold kainos prognozė
$3,647.04
+0.41%
USD
Faktinis
Prognozė
PAX Gold Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PAX Gold galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3,647.04 prekybos kainą 2025 m.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PAX Gold galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3,829.3920 prekybos kainą 2026 m.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PAXG ateities kaina yra $ 4,020.8616 su 10.25% augimo norma.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PAXG ateities kaina yra $ 4,221.9046 su 15.76% augimo norma.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PAXG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4,432.9999, o augimo norma – 21.55%.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PAXG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4,654.6499, o augimo norma – 27.63%.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PAX Gold kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 7,581.9342 prekybos kainą.

PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PAX Gold kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 12,350.1719 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3,647.04
    0.00%
  • 2026
    $ 3,829.3920
    5.00%
  • 2027
    $ 4,020.8616
    10.25%
  • 2028
    $ 4,221.9046
    15.76%
  • 2029
    $ 4,432.9999
    21.55%
  • 2030
    $ 4,654.6499
    27.63%
  • 2031
    $ 4,887.3824
    34.01%
  • 2032
    $ 5,131.7515
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 5,388.3391
    47.75%
  • 2034
    $ 5,657.7560
    55.13%
  • 2035
    $ 5,940.6438
    62.89%
  • 2036
    $ 6,237.6760
    71.03%
  • 2037
    $ 6,549.5598
    79.59%
  • 2038
    $ 6,877.0378
    88.56%
  • 2039
    $ 7,220.8897
    97.99%
  • 2040
    $ 7,581.9342
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PAX Gold kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3,647.04
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3,647.5395
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3,650.5371
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3,662.0278
    0.41%
PAX Gold (PAXG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PAXG kaina yra $3,647.04. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PAX Gold (PAXG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PAXG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3,647.5395. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PAX Gold (PAXG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PAXG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3,650.5371. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PAX Gold (PAXG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PAXG kaina yra $3,662.0278. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PAX Gold kainų statistika

$ 3,647.04
$ 3,647.04$ 3,647.04

+0.41%

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

288.61K
288.61K 288.61K

$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M

--

Naujausia PAXG kaina yra $ 3,647.04. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.41%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 8.28M.
Be to, PAXG turi 288.61K apyvartą ir $ 1.05B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PAX Gold (PAXG)

Bandote įsigyti PAXG? Dabar galite PAXG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PAX Gold ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PAXG dabar

PAX Gold istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PAX Gold, dabartinė PAX Gold kaina yra 3,647.05USD. Apyvartinė PAX Gold (PAXG) pasiūla yra 0.00 PAXG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.05B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 19.5199
    $ 3,816.27
    $ 3,618.37
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 64.5800
    $ 3,816.27
    $ 3,573.04
  • 30 dienų
    0.09%
    $ 299.9300
    $ 3,816.27
    $ 3,301.83
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PAX Gold kaina pasikeitė $19.5199, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PAX Gold buvo prekiaujama aukščiausia $3,816.27 ir žemiausia $3,573.04. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo PAXG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PAX Gold įvyko 0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $299.9300 vertę. Tai rodo, kad PAXG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PAX Gold kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PAXG kainų istoriją

Kaip veikia PAX Gold (PAXG) kainų prognozės modulis?

PAX Gold Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PAXG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PAX Gold ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PAXG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PAX Gold kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PAXG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PAXG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PAX Gold potencialą.

Kodėl PAXG kainų prognozė yra svarbi?

PAXG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PAXG dabar?
Pagal jūsų prognozes, PAXG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PAXG kainų prognozė?
Remiantis PAX Gold (PAXG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PAXG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PAXG 2026 m.?
1 vieneto PAX Gold (PAXG) kaina šiandien yra $3,647.04. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PAXG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PAXG kaina 2027 m.?
PAX Gold (PAXG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PAXG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PAXG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PAX Gold (PAXG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PAXG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PAX Gold (PAXG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PAXG 2030 m.?
1 vieneto PAX Gold (PAXG) kaina šiandien yra $3,647.04. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PAXG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PAXG kainų prognozė 2040 metams?
PAX Gold (PAXG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PAXG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.