OpenPad AI (OPAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite OpenPad AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OPAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte OpenPad AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

OpenPad AI kainos prognozė
$0.001294
+4.69%
USD
Faktinis
Prognozė
OpenPad AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, OpenPad AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001294 prekybos kainą 2025 m.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, OpenPad AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001358 prekybos kainą 2026 m.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OPAD ateities kaina yra $ 0.001426 su 10.25% augimo norma.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OPAD ateities kaina yra $ 0.001497 su 15.76% augimo norma.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OPAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001572, o augimo norma – 21.55%.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OPAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001651, o augimo norma – 27.63%.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. OpenPad AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002690 prekybos kainą.

OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. OpenPad AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004381 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001294
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001358
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001426
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001497
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001572
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001651
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001734
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001820
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001911
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002007
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002107
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002213
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002323
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002440
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002562
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002690
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės OpenPad AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.001294
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.001294
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001295
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.001299
    0.41%
OpenPad AI (OPAD) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma OPAD kaina yra $0.001294. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

OpenPad AI (OPAD) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė OPAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001294. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

OpenPad AI (OPAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OPAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001295. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

OpenPad AI (OPAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OPAD kaina yra $0.001299. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė OpenPad AI kainų statistika

$ 0.001294
+4.69%

--
----

--
----

$ 23.16K
--

Naujausia OPAD kaina yra $ 0.001294. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 23.16K.
Be to, OPAD turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti OpenPad AI (OPAD)

Bandote įsigyti OPAD? Dabar galite OPAD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti OpenPad AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OPAD dabar

OpenPad AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje OpenPad AI, dabartinė OpenPad AI kaina yra 0.001294USD. Apyvartinė OpenPad AI (OPAD) pasiūla yra 0.00 OPAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.000058
    $ 0.001298
    $ 0.001236
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.000198
    $ 0.001494
    $ 0.001236
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.000193
    $ 0.002714
    $ 0.000852
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas OpenPad AI kaina pasikeitė $0.000058, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas OpenPad AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.001494 ir žemiausia $0.001236. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo OPAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį OpenPad AI įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000193 vertę. Tai rodo, kad OPAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą OpenPad AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OPAD kainų istoriją

Kaip veikia OpenPad AI (OPAD) kainų prognozės modulis?

OpenPad AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OPAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius OpenPad AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OPAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti OpenPad AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OPAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OPAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą OpenPad AI potencialą.

Kodėl OPAD kainų prognozė yra svarbi?

OPAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OPAD dabar?
Pagal jūsų prognozes, OPAD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OPAD kainų prognozė?
Remiantis OpenPad AI (OPAD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OPAD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OPAD 2026 m.?
1 vieneto OpenPad AI (OPAD) kaina šiandien yra $0.001294. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OPAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OPAD kaina 2027 m.?
OpenPad AI (OPAD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OPAD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OPAD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OpenPad AI (OPAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OPAD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OpenPad AI (OPAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OPAD 2030 m.?
1 vieneto OpenPad AI (OPAD) kaina šiandien yra $0.001294. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OPAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OPAD kainų prognozė 2040 metams?
OpenPad AI (OPAD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OPAD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.