Oobit (OOBIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Oobit kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OOBIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Oobit kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Oobit kainos prognozė
$0.01178
$0.01178$0.01178
+1.99%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:05:29(UTC+8)

Oobit Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Oobit galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01178 prekybos kainą 2025 m.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Oobit galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.012369 prekybos kainą 2026 m.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OOBIT ateities kaina yra $ 0.012987 su 10.25% augimo norma.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OOBIT ateities kaina yra $ 0.013636 su 15.76% augimo norma.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OOBIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.014318, o augimo norma – 21.55%.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OOBIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.015034, o augimo norma – 27.63%.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Oobit kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.024489 prekybos kainą.

Oobit (OOBIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Oobit kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.039891 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01178
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012369
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012987
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013636
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014318
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015034
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015786
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016575
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.017404
    47.75%
  • 2034
    $ 0.018274
    55.13%
  • 2035
    $ 0.019188
    62.89%
  • 2036
    $ 0.020147
    71.03%
  • 2037
    $ 0.021155
    79.59%
  • 2038
    $ 0.022212
    88.56%
  • 2039
    $ 0.023323
    97.99%
  • 2040
    $ 0.024489
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Oobit kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01178
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.011781
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011791
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.011828
    0.41%
Oobit (OOBIT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OOBIT kaina yra $0.01178. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Oobit (OOBIT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OOBIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011781. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Oobit (OOBIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OOBIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011791. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Oobit (OOBIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OOBIT kaina yra $0.011828. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Oobit kainų statistika

$ 0.01178
$ 0.01178$ 0.01178

+1.99%

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

1.00B
1.00B 1.00B

$ 54.83K
$ 54.83K$ 54.83K

--

Naujausia OOBIT kaina yra $ 0.01178. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.99%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.83K.
Be to, OOBIT turi 1.00B apyvartą ir $ 11.80M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Oobit (OOBIT)

Bandote įsigyti OOBIT? Dabar galite OOBIT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Oobit ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OOBIT dabar

Oobit istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Oobit, dabartinė Oobit kaina yra 0.0118USD. Apyvartinė Oobit (OOBIT) pasiūla yra 0.00 OOBIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.80M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000420
    $ 0.01216
    $ 0.01119
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000109
    $ 0.01273
    $ 0.0106
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.00098
    $ 0.0148
    $ 0.00954
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Oobit kaina pasikeitė $0.000420, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Oobit buvo prekiaujama aukščiausia $0.01273 ir žemiausia $0.0106. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo OOBIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Oobit įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00098 vertę. Tai rodo, kad OOBIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Oobit kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OOBIT kainų istoriją

Kaip veikia Oobit (OOBIT) kainų prognozės modulis?

Oobit Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OOBIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Oobit ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OOBIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Oobit kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OOBIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OOBIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Oobit potencialą.

Kodėl OOBIT kainų prognozė yra svarbi?

OOBIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OOBIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, OOBIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OOBIT kainų prognozė?
Remiantis Oobit (OOBIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OOBIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OOBIT 2026 m.?
1 vieneto Oobit (OOBIT) kaina šiandien yra $0.01178. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OOBIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OOBIT kaina 2027 m.?
Oobit (OOBIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OOBIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OOBIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Oobit (OOBIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OOBIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Oobit (OOBIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OOBIT 2030 m.?
1 vieneto Oobit (OOBIT) kaina šiandien yra $0.01178. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OOBIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OOBIT kainų prognozė 2040 metams?
Oobit (OOBIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OOBIT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:05:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.