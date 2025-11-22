ONI (ONI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ONI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ONI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ONI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ONI kainos prognozė
$0.01671
+0.23%
USD
Faktinis
Prognozė
ONI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ONI (ONI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ONI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01671 prekybos kainą 2025 m.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ONI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017545 prekybos kainą 2026 m.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ONI ateities kaina yra $ 0.018422 su 10.25% augimo norma.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ONI ateities kaina yra $ 0.019343 su 15.76% augimo norma.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.020311, o augimo norma – 21.55%.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.021326, o augimo norma – 27.63%.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ONI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.034738 prekybos kainą.

ONI (ONI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ONI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.056585 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01671
    0.00%
  • 2026
    $ 0.017545
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018422
    10.25%
  • 2028
    $ 0.019343
    15.76%
  • 2029
    $ 0.020311
    21.55%
  • 2030
    $ 0.021326
    27.63%
  • 2031
    $ 0.022392
    34.01%
  • 2032
    $ 0.023512
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.024688
    47.75%
  • 2034
    $ 0.025922
    55.13%
  • 2035
    $ 0.027218
    62.89%
  • 2036
    $ 0.028579
    71.03%
  • 2037
    $ 0.030008
    79.59%
  • 2038
    $ 0.031509
    88.56%
  • 2039
    $ 0.033084
    97.99%
  • 2040
    $ 0.034738
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ONI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.01671
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.016712
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016726
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.016778
    0.41%
ONI (ONI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ONI kaina yra $0.01671. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ONI (ONI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ONI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016712. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ONI (ONI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ONI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016726. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ONI (ONI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ONI kaina yra $0.016778. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ONI kainų statistika

$ 0.01671
--
--
$ 2.01K
Naujausia ONI kaina yra $ 0.01671. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.01K.
Be to, ONI turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ONI (ONI)

Bandote įsigyti ONI? Dabar galite ONI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ONI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ONI dabar

ONI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ONI, dabartinė ONI kaina yra 0.01671USD. Apyvartinė ONI (ONI) pasiūla yra 0.00 ONI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000039
    $ 0.01704
    $ 0.01637
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.002010
    $ 0.01917
    $ 0.01603
  • 30 dienų
    -0.37%
    $ -0.01004
    $ 0.02831
    $ 0.01603
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ONI kaina pasikeitė $0.000039, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ONI buvo prekiaujama aukščiausia $0.01917 ir žemiausia $0.01603. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo ONI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ONI įvyko -0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.01004 vertę. Tai rodo, kad ONI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ONI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ONI kainų istoriją

Kaip veikia ONI (ONI) kainų prognozės modulis?

ONI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ONI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ONI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ONI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ONI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ONI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ONI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ONI potencialą.

Kodėl ONI kainų prognozė yra svarbi?

ONI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ONI dabar?
Pagal jūsų prognozes, ONI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ONI kainų prognozė?
Remiantis ONI (ONI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ONI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ONI 2026 m.?
1 vieneto ONI (ONI) kaina šiandien yra $0.01671. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ONI kaina 2027 m.?
ONI (ONI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ONI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ONI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ONI (ONI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ONI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ONI (ONI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ONI 2030 m.?
1 vieneto ONI (ONI) kaina šiandien yra $0.01671. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ONI kainų prognozė 2040 metams?
ONI (ONI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ONI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:24:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.