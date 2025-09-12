Open Meta City (OMZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Open Meta City kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OMZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Open Meta City kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Open Meta City kainos prognozė
$0.03847
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:40:47(UTC+8)

Open Meta City Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Open Meta City galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03847 prekybos kainą 2025 m.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Open Meta City galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.040393 prekybos kainą 2026 m.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OMZ ateities kaina yra $ 0.042413 su 10.25% augimo norma.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OMZ ateities kaina yra $ 0.044533 su 15.76% augimo norma.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.046760, o augimo norma – 21.55%.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.049098, o augimo norma – 27.63%.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Open Meta City kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.079976 prekybos kainą.

Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Open Meta City kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.130273 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03847
    0.00%
  • 2026
    $ 0.040393
    5.00%
  • 2027
    $ 0.042413
    10.25%
  • 2028
    $ 0.044533
    15.76%
  • 2029
    $ 0.046760
    21.55%
  • 2030
    $ 0.049098
    27.63%
  • 2031
    $ 0.051553
    34.01%
  • 2032
    $ 0.054131
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.056837
    47.75%
  • 2034
    $ 0.059679
    55.13%
  • 2035
    $ 0.062663
    62.89%
  • 2036
    $ 0.065796
    71.03%
  • 2037
    $ 0.069086
    79.59%
  • 2038
    $ 0.072540
    88.56%
  • 2039
    $ 0.076167
    97.99%
  • 2040
    $ 0.079976
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Open Meta City kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03847
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.038475
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.038506
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.038628
    0.41%
Open Meta City (OMZ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OMZ kaina yra $0.03847. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Open Meta City (OMZ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OMZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.038475. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Open Meta City (OMZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OMZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.038506. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Open Meta City (OMZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OMZ kaina yra $0.038628. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Open Meta City kainų statistika

$ 0.03847
0.00%

$ 0.00
0.00
$ 55.09K
--

Naujausia OMZ kaina yra $ 0.03847. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.09K.
Be to, OMZ turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Open Meta City (OMZ)

Open Meta City istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Open Meta City, dabartinė Open Meta City kaina yra 0.03847USD. Apyvartinė Open Meta City (OMZ) pasiūla yra 0.00 OMZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000010
    $ 0.0385
    $ 0.03844
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000120
    $ 0.03864
    $ 0.03822
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.002020
    $ 0.04073
    $ 0.0345
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Open Meta City kaina pasikeitė $-0.000010, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Open Meta City buvo prekiaujama aukščiausia $0.03864 ir žemiausia $0.03822. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo OMZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Open Meta City įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002020 vertę. Tai rodo, kad OMZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Open Meta City kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OMZ kainų istoriją

Kaip veikia Open Meta City (OMZ) kainų prognozės modulis?

Open Meta City Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OMZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Open Meta City ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OMZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Open Meta City kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OMZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OMZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Open Meta City potencialą.

Kodėl OMZ kainų prognozė yra svarbi?

OMZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OMZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, OMZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OMZ kainų prognozė?
Remiantis Open Meta City (OMZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OMZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OMZ 2026 m.?
1 vieneto Open Meta City (OMZ) kaina šiandien yra $0.03847. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OMZ kaina 2027 m.?
Open Meta City (OMZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OMZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OMZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Open Meta City (OMZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OMZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Open Meta City (OMZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OMZ 2030 m.?
1 vieneto Open Meta City (OMZ) kaina šiandien yra $0.03847. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OMZ kainų prognozė 2040 metams?
Open Meta City (OMZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OMZ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:40:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.