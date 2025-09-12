Space Nation (OIK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Space Nation kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OIK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Space Nation kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Space Nation kainos prognozė
$0.02665
-13.30%
USD
Faktinis
Prognozė
Space Nation Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Space Nation galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02665 prekybos kainą 2025 m.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Space Nation galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027982 prekybos kainą 2026 m.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OIK ateities kaina yra $ 0.029381 su 10.25% augimo norma.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OIK ateities kaina yra $ 0.030850 su 15.76% augimo norma.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OIK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.032393, o augimo norma – 21.55%.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OIK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.034012, o augimo norma – 27.63%.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Space Nation kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.055403 prekybos kainą.

Space Nation (OIK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Space Nation kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.090246 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02665
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027982
    5.00%
  • 2027
    $ 0.029381
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030850
    15.76%
  • 2029
    $ 0.032393
    21.55%
  • 2030
    $ 0.034012
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035713
    34.01%
  • 2032
    $ 0.037499
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.039374
    47.75%
  • 2034
    $ 0.041342
    55.13%
  • 2035
    $ 0.043410
    62.89%
  • 2036
    $ 0.045580
    71.03%
  • 2037
    $ 0.047859
    79.59%
  • 2038
    $ 0.050252
    88.56%
  • 2039
    $ 0.052765
    97.99%
  • 2040
    $ 0.055403
    107.89%
Trumpalaikės Space Nation kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02665
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.026653
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026675
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.026759
    0.41%
Space Nation (OIK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OIK kaina yra $0.02665. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Space Nation (OIK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OIK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026653. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Space Nation (OIK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OIK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026675. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Space Nation (OIK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OIK kaina yra $0.026759. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Space Nation kainų statistika

$ 0.02665
-13.30%

$ 6.63M
248.63M
$ 134.45K
--

Naujausia OIK kaina yra $ 0.02665. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -13.30%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 134.45K.
Be to, OIK turi 248.63M apyvartą ir $ 6.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Space Nation (OIK)

Bandote įsigyti OIK? Dabar galite OIK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Space Nation ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OIK dabar

Space Nation istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Space Nation, dabartinė Space Nation kaina yra 0.02665USD. Apyvartinė Space Nation (OIK) pasiūla yra 0.00 OIK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.63M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.12%
    $ -0.003839
    $ 0.03166
    $ 0.0237
  • 7 dienos
    -0.30%
    $ -0.0119
    $ 0.04006
    $ 0.0237
  • 30 dienų
    -0.46%
    $ -0.02332
    $ 0.05105
    $ 0.0237
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Space Nation kaina pasikeitė $-0.003839, atspindinti -0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Space Nation buvo prekiaujama aukščiausia $0.04006 ir žemiausia $0.0237. Kainos pokytis buvo -0.30%. Ši naujausia tendencija parodo OIK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Space Nation įvyko -0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.02332 vertę. Tai rodo, kad OIK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Space Nation kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OIK kainų istoriją

Kaip veikia Space Nation (OIK) kainų prognozės modulis?

Space Nation Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OIK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Space Nation ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OIK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Space Nation kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OIK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OIK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Space Nation potencialą.

Kodėl OIK kainų prognozė yra svarbi?

OIK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OIK dabar?
Pagal jūsų prognozes, OIK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OIK kainų prognozė?
Remiantis Space Nation (OIK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OIK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OIK 2026 m.?
1 vieneto Space Nation (OIK) kaina šiandien yra $0.02665. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OIK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OIK kaina 2027 m.?
Space Nation (OIK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OIK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OIK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Space Nation (OIK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OIK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Space Nation (OIK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OIK 2030 m.?
1 vieneto Space Nation (OIK) kaina šiandien yra $0.02665. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OIK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OIK kainų prognozė 2040 metams?
Space Nation (OIK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OIK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.