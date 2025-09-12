Net Zero Climate (NZC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Net Zero Climate kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NZC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Net Zero Climate kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Net Zero Climate kainos prognozė
$0.02035
-0.48%
USD
Faktinis
Prognozė
Net Zero Climate Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Net Zero Climate galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02035 prekybos kainą 2025 m.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Net Zero Climate galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021367 prekybos kainą 2026 m.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NZC ateities kaina yra $ 0.022435 su 10.25% augimo norma.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NZC ateities kaina yra $ 0.023557 su 15.76% augimo norma.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NZC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024735, o augimo norma – 21.55%.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NZC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025972, o augimo norma – 27.63%.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Net Zero Climate kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.042306 prekybos kainą.

Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Net Zero Climate kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.068912 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02035
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021367
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022435
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023557
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024735
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025972
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027270
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028634
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.030066
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031569
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033148
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034805
    71.03%
  • 2037
    $ 0.036545
    79.59%
  • 2038
    $ 0.038372
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040291
    97.99%
  • 2040
    $ 0.042306
    107.89%
Trumpalaikės Net Zero Climate kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02035
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.020352
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020369
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.020433
    0.41%
Net Zero Climate (NZC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NZC kaina yra $0.02035. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Net Zero Climate (NZC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NZC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020352. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Net Zero Climate (NZC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NZC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020369. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Net Zero Climate (NZC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NZC kaina yra $0.020433. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Net Zero Climate kainų statistika

$ 0.02035
-0.48%

--
----

--
----

$ 311.17
+311.17%

Naujausia NZC kaina yra $ 0.02035. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.48%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 311.17.
Be to, NZC turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Net Zero Climate (NZC)

Bandote įsigyti NZC? Dabar galite NZC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Net Zero Climate ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NZC dabar

Net Zero Climate istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Net Zero Climate, dabartinė Net Zero Climate kaina yra 0.02035USD. Apyvartinė Net Zero Climate (NZC) pasiūla yra 0.00 NZC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000840
    $ 0.02045
    $ 0.01951
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000019
    $ 0.02045
    $ 0.01951
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 0.02142
    $ 0.01688
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Net Zero Climate kaina pasikeitė $0.000840, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Net Zero Climate buvo prekiaujama aukščiausia $0.02045 ir žemiausia $0.01951. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo NZC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Net Zero Climate įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad NZC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Net Zero Climate kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NZC kainų istoriją

Kaip veikia Net Zero Climate (NZC) kainų prognozės modulis?

Net Zero Climate Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NZC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Net Zero Climate ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NZC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Net Zero Climate kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NZC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NZC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Net Zero Climate potencialą.

Kodėl NZC kainų prognozė yra svarbi?

NZC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NZC dabar?
Pagal jūsų prognozes, NZC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NZC kainų prognozė?
Remiantis Net Zero Climate (NZC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NZC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NZC 2026 m.?
1 vieneto Net Zero Climate (NZC) kaina šiandien yra $0.02035. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NZC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NZC kaina 2027 m.?
Net Zero Climate (NZC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NZC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NZC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Net Zero Climate (NZC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NZC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Net Zero Climate (NZC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NZC 2030 m.?
1 vieneto Net Zero Climate (NZC) kaina šiandien yra $0.02035. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NZC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NZC kainų prognozė 2040 metams?
Net Zero Climate (NZC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NZC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.