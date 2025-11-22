NVIDIA xStock (NVDAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NVIDIA xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NVDAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NVIDIA xStock kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NVIDIA xStock kainos prognozė
$180.62
+3.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:44:11(UTC+8)

NVIDIA xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NVIDIA xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 180.62 prekybos kainą 2025 m.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NVIDIA xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 189.651 prekybos kainą 2026 m.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NVDAX ateities kaina yra $ 199.1335 su 10.25% augimo norma.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NVDAX ateities kaina yra $ 209.0902 su 15.76% augimo norma.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVDAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 219.5447, o augimo norma – 21.55%.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NVDAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 230.5219, o augimo norma – 27.63%.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NVIDIA xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 375.4960 prekybos kainą.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NVIDIA xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 611.6434 prekybos kainą.

Trumpalaikės NVIDIA xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 180.62
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 180.6447
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 180.7931
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 181.3622
    0.41%
NVIDIA xStock (NVDAX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma NVDAX kaina yra $180.62. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė NVDAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $180.6447. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NVDAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $180.7931. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NVIDIA xStock (NVDAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NVDAX kaina yra $181.3622. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NVIDIA xStock kainų statistika

$ 180.62
+3.01%

$ 20.76M
114.95K
$ 59.34K
--

Naujausia NVDAX kaina yra $ 180.62. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.34K.
Be to, NVDAX turi 114.95K apyvartą ir $ 20.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NVIDIA xStock (NVDAX)

Bandote įsigyti NVDAX? Dabar galite NVDAX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NVIDIA xStock ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NVDAX dabar

NVIDIA xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NVIDIA xStock, dabartinė NVIDIA xStock kaina yra 180.59USD. Apyvartinė NVIDIA xStock (NVDAX) pasiūla yra 0.00 NVDAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20.76M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 1.7900
    $ 184.4
    $ 173.68
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -10.6799
    $ 205.67
    $ 173.68
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -1.4399
    $ 212.22
    $ 173.68
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NVIDIA xStock kaina pasikeitė $1.7900, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NVIDIA xStock buvo prekiaujama aukščiausia $205.67 ir žemiausia $173.68. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo NVDAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NVIDIA xStock įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.4399 vertę. Tai rodo, kad NVDAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NVIDIA xStock kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NVDAX kainų istoriją

Kaip veikia NVIDIA xStock (NVDAX) kainų prognozės modulis?

NVIDIA xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NVDAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NVIDIA xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NVDAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NVIDIA xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NVDAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NVDAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NVIDIA xStock potencialą.

Kodėl NVDAX kainų prognozė yra svarbi?

NVDAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NVDAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, NVDAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NVDAX kainų prognozė?
Remiantis NVIDIA xStock (NVDAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NVDAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NVDAX 2026 m.?
1 vieneto NVIDIA xStock (NVDAX) kaina šiandien yra $180.62. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVDAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NVDAX kaina 2027 m.?
NVIDIA xStock (NVDAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NVDAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NVDAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NVIDIA xStock (NVDAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NVDAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NVIDIA xStock (NVDAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NVDAX 2030 m.?
1 vieneto NVIDIA xStock (NVDAX) kaina šiandien yra $180.62. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NVDAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NVDAX kainų prognozė 2040 metams?
NVIDIA xStock (NVDAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NVDAX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.