NovaTrade RWA (NRWA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NovaTrade RWA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NRWA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NovaTrade RWA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NovaTrade RWA kainos prognozė
$0.07721
$0.07721$0.07721
+9.13%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:10:32(UTC+8)

NovaTrade RWA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NovaTrade RWA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07721 prekybos kainą 2025 m.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NovaTrade RWA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.081070 prekybos kainą 2026 m.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NRWA ateities kaina yra $ 0.085124 su 10.25% augimo norma.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NRWA ateities kaina yra $ 0.089380 su 15.76% augimo norma.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NRWA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.093849, o augimo norma – 21.55%.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NRWA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.098541, o augimo norma – 27.63%.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NovaTrade RWA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.160514 prekybos kainą.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NovaTrade RWA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.261460 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07721
    0.00%
  • 2026
    $ 0.081070
    5.00%
  • 2027
    $ 0.085124
    10.25%
  • 2028
    $ 0.089380
    15.76%
  • 2029
    $ 0.093849
    21.55%
  • 2030
    $ 0.098541
    27.63%
  • 2031
    $ 0.103468
    34.01%
  • 2032
    $ 0.108642
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.114074
    47.75%
  • 2034
    $ 0.119778
    55.13%
  • 2035
    $ 0.125766
    62.89%
  • 2036
    $ 0.132055
    71.03%
  • 2037
    $ 0.138658
    79.59%
  • 2038
    $ 0.145590
    88.56%
  • 2039
    $ 0.152870
    97.99%
  • 2040
    $ 0.160514
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NovaTrade RWA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07721
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.077220
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.077284
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.077527
    0.41%
NovaTrade RWA (NRWA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NRWA kaina yra $0.07721. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NRWA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.077220. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NRWA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.077284. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NovaTrade RWA (NRWA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NRWA kaina yra $0.077527. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NovaTrade RWA kainų statistika

$ 0.07721
$ 0.07721$ 0.07721

+9.13%

--
----

--
----

$ 727.41K
$ 727.41K$ 727.41K

--

Naujausia NRWA kaina yra $ 0.07721. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +9.13%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 727.41K.
Be to, NRWA turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NovaTrade RWA (NRWA)

Bandote įsigyti NRWA? Dabar galite NRWA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NovaTrade RWA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NRWA dabar

NovaTrade RWA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NovaTrade RWA, dabartinė NovaTrade RWA kaina yra 0.07721USD. Apyvartinė NovaTrade RWA (NRWA) pasiūla yra 0.00 NRWA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.21%
    $ -0.021149
    $ 0.09892
    $ 0.0651
  • 7 dienos
    -0.98%
    $ -5.1145
    $ 5.2160
    $ 0.06421
  • 30 dienų
    -0.98%
    $ -5.6660
    $ 6.931
    $ 0.06421
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NovaTrade RWA kaina pasikeitė $-0.021149, atspindinti -0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NovaTrade RWA buvo prekiaujama aukščiausia $5.2160 ir žemiausia $0.06421. Kainos pokytis buvo -0.98%. Ši naujausia tendencija parodo NRWA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NovaTrade RWA įvyko -0.98%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-5.6660 vertę. Tai rodo, kad NRWA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NovaTrade RWA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NRWA kainų istoriją

Kaip veikia NovaTrade RWA (NRWA) kainų prognozės modulis?

NovaTrade RWA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NRWA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NovaTrade RWA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NRWA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NovaTrade RWA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NRWA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NRWA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NovaTrade RWA potencialą.

Kodėl NRWA kainų prognozė yra svarbi?

NRWA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NRWA dabar?
Pagal jūsų prognozes, NRWA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NRWA kainų prognozė?
Remiantis NovaTrade RWA (NRWA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NRWA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NRWA 2026 m.?
1 vieneto NovaTrade RWA (NRWA) kaina šiandien yra $0.07721. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NRWA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NRWA kaina 2027 m.?
NovaTrade RWA (NRWA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NRWA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NRWA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NovaTrade RWA (NRWA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NRWA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NovaTrade RWA (NRWA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NRWA 2030 m.?
1 vieneto NovaTrade RWA (NRWA) kaina šiandien yra $0.07721. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NRWA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NRWA kainų prognozė 2040 metams?
NovaTrade RWA (NRWA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NRWA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:10:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.