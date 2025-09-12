Naga Coin (NGC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Naga Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NGC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Naga Coin kainos prognozė
$0.00817
+2.38%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:35:39(UTC+8)

Naga Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Naga Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00817 prekybos kainą 2025 m.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Naga Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008578 prekybos kainą 2026 m.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NGC ateities kaina yra $ 0.009007 su 10.25% augimo norma.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NGC ateities kaina yra $ 0.009457 su 15.76% augimo norma.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NGC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009930, o augimo norma – 21.55%.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NGC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010427, o augimo norma – 27.63%.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Naga Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016984 prekybos kainą.

Naga Coin (NGC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Naga Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027666 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00817
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008578
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009007
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009457
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009930
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010427
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010948
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011496
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012070
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012674
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013308
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013973
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014672
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015405
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016176
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016984
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Naga Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00817
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008171
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008177
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008203
    0.41%
Naga Coin (NGC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NGC kaina yra $0.00817. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Naga Coin (NGC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NGC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008171. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Naga Coin (NGC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NGC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008177. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Naga Coin (NGC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NGC kaina yra $0.008203. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Naga Coin kainų statistika

$ 0.00817
+2.38%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 26.98K
$ 26.98K$ 26.98K

--

Naujausia NGC kaina yra $ 0.00817. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.38%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 26.98K.
Be to, NGC turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Naga Coin (NGC)

Bandote įsigyti NGC? Dabar galite NGC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Naga Coin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NGC dabar

Naga Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Naga Coin, dabartinė Naga Coin kaina yra 0.00817USD. Apyvartinė Naga Coin (NGC) pasiūla yra 0.00 NGC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000139
    $ 0.00839
    $ 0.00796
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000880
    $ 0.00936
    $ 0.00796
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.000030
    $ 0.01096
    $ 0.00715
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Naga Coin kaina pasikeitė $-0.000139, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Naga Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.00936 ir žemiausia $0.00796. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo NGC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Naga Coin įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000030 vertę. Tai rodo, kad NGC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Naga Coin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NGC kainų istoriją

Kaip veikia Naga Coin (NGC) kainų prognozės modulis?

Naga Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NGC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Naga Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NGC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Naga Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NGC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NGC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Naga Coin potencialą.

Kodėl NGC kainų prognozė yra svarbi?

NGC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NGC dabar?
Pagal jūsų prognozes, NGC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NGC kainų prognozė?
Remiantis Naga Coin (NGC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NGC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NGC 2026 m.?
1 vieneto Naga Coin (NGC) kaina šiandien yra $0.00817. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NGC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NGC kaina 2027 m.?
Naga Coin (NGC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NGC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NGC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Naga Coin (NGC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NGC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Naga Coin (NGC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NGC 2030 m.?
1 vieneto Naga Coin (NGC) kaina šiandien yra $0.00817. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NGC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NGC kainų prognozė 2040 metams?
Naga Coin (NGC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NGC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.