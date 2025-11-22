NEET (NEET) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NEET kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NEET augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NEET kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NEET kainos prognozė
$0.008601
$0.008601$0.008601
-2.26%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:24:14(UTC+8)

NEET Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NEET (NEET) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NEET galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008601 prekybos kainą 2025 m.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NEET galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009031 prekybos kainą 2026 m.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NEET ateities kaina yra $ 0.009482 su 10.25% augimo norma.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NEET ateities kaina yra $ 0.009956 su 15.76% augimo norma.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEET 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010454, o augimo norma – 21.55%.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEET 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010977, o augimo norma – 27.63%.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NEET kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017880 prekybos kainą.

NEET (NEET) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NEET kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029126 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008601
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009031
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009482
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009956
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010454
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010977
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011526
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012102
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012707
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013342
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014010
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014710
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015446
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016218
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017029
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017880
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NEET kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.008601
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.008602
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008609
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.008636
    0.41%
NEET (NEET) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma NEET kaina yra $0.008601. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NEET (NEET) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė NEET, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008602. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NEET (NEET) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NEET, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008609. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NEET (NEET) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NEET kaina yra $0.008636. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NEET kainų statistika

$ 0.008601
$ 0.008601$ 0.008601

-2.26%

--
----

--
----

$ 57.81K
$ 57.81K$ 57.81K

--

Naujausia NEET kaina yra $ 0.008601. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.81K.
Be to, NEET turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NEET (NEET)

Bandote įsigyti NEET? Dabar galite NEET įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NEET ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NEET dabar

NEET istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NEET, dabartinė NEET kaina yra 0.008605USD. Apyvartinė NEET (NEET) pasiūla yra 0.00 NEET, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000536
    $ 0.009444
    $ 0.008
  • 7 dienos
    -0.28%
    $ -0.003393
    $ 0.014067
    $ 0.008
  • 30 dienų
    -0.70%
    $ -0.020866
    $ 0.03514
    $ 0.008
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NEET kaina pasikeitė $-0.000536, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NEET buvo prekiaujama aukščiausia $0.014067 ir žemiausia $0.008. Kainos pokytis buvo -0.28%. Ši naujausia tendencija parodo NEET potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NEET įvyko -0.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.020866 vertę. Tai rodo, kad NEET artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NEET kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NEET kainų istoriją

Kaip veikia NEET (NEET) kainų prognozės modulis?

NEET Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NEET kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NEET ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NEET būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NEET kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NEET ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NEET pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NEET potencialą.

Kodėl NEET kainų prognozė yra svarbi?

NEET kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NEET dabar?
Pagal jūsų prognozes, NEET pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NEET kainų prognozė?
Remiantis NEET (NEET) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NEET kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NEET 2026 m.?
1 vieneto NEET (NEET) kaina šiandien yra $0.008601. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NEET kaina 2027 m.?
NEET (NEET) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NEET kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NEET kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NEET (NEET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NEET kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NEET (NEET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NEET 2030 m.?
1 vieneto NEET (NEET) kaina šiandien yra $0.008601. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NEET kainų prognozė 2040 metams?
NEET (NEET) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NEET kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:24:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.