Micron Technology (MUON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Micron Technology kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MUON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Micron Technology kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Micron Technology kainos prognozė
$208.37
$208.37$208.37
+7.04%
USD
Faktinis
Prognozė
Micron Technology Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Micron Technology galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 208.37 prekybos kainą 2025 m.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Micron Technology galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 218.7885 prekybos kainą 2026 m.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MUON ateities kaina yra $ 229.7279 su 10.25% augimo norma.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MUON ateities kaina yra $ 241.2143 su 15.76% augimo norma.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 253.2750, o augimo norma – 21.55%.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 265.9387, o augimo norma – 27.63%.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Micron Technology kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 433.1862 prekybos kainą.

Micron Technology (MUON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Micron Technology kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 705.6147 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 208.37
    0.00%
  • 2026
    $ 218.7885
    5.00%
  • 2027
    $ 229.7279
    10.25%
  • 2028
    $ 241.2143
    15.76%
  • 2029
    $ 253.2750
    21.55%
  • 2030
    $ 265.9387
    27.63%
  • 2031
    $ 279.2357
    34.01%
  • 2032
    $ 293.1975
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 307.8573
    47.75%
  • 2034
    $ 323.2502
    55.13%
  • 2035
    $ 339.4127
    62.89%
  • 2036
    $ 356.3834
    71.03%
  • 2037
    $ 374.2025
    79.59%
  • 2038
    $ 392.9127
    88.56%
  • 2039
    $ 412.5583
    97.99%
  • 2040
    $ 433.1862
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Micron Technology kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 208.37
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 208.3985
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 208.5698
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 209.2263
    0.41%
Micron Technology (MUON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MUON kaina yra $208.37. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Micron Technology (MUON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MUON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $208.3985. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Micron Technology (MUON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MUON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $208.5698. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Micron Technology (MUON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MUON kaina yra $209.2263. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Micron Technology kainų statistika

$ 208.37
$ 208.37$ 208.37

+7.04%

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

7.09K
7.09K 7.09K

$ 104.44K
$ 104.44K$ 104.44K

--

Naujausia MUON kaina yra $ 208.37. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.04%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 104.44K.
Be to, MUON turi 7.09K apyvartą ir $ 1.48M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Micron Technology (MUON)

Bandote įsigyti MUON? Dabar galite MUON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Micron Technology ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MUON dabar

Micron Technology istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Micron Technology, dabartinė Micron Technology kaina yra 208.37USD. Apyvartinė Micron Technology (MUON) pasiūla yra 0.00 MUON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.48M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 5.5600
    $ 211.85
    $ 192.92
  • 7 dienos
    -0.15%
    $ -38.3899
    $ 260.09
    $ 192.92
  • 30 dienų
    0.02%
    $ 4.5200
    $ 431.86
    $ 192.92
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Micron Technology kaina pasikeitė $5.5600, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Micron Technology buvo prekiaujama aukščiausia $260.09 ir žemiausia $192.92. Kainos pokytis buvo -0.15%. Ši naujausia tendencija parodo MUON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Micron Technology įvyko 0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $4.5200 vertę. Tai rodo, kad MUON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Micron Technology kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MUON kainų istoriją

Kaip veikia Micron Technology (MUON) kainų prognozės modulis?

Micron Technology Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MUON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Micron Technology ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MUON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Micron Technology kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MUON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MUON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Micron Technology potencialą.

Kodėl MUON kainų prognozė yra svarbi?

MUON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MUON dabar?
Pagal jūsų prognozes, MUON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MUON kainų prognozė?
Remiantis Micron Technology (MUON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MUON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MUON 2026 m.?
1 vieneto Micron Technology (MUON) kaina šiandien yra $208.37. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MUON kaina 2027 m.?
Micron Technology (MUON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MUON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MUON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Micron Technology (MUON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MUON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Micron Technology (MUON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MUON 2030 m.?
1 vieneto Micron Technology (MUON) kaina šiandien yra $208.37. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MUON kainų prognozė 2040 metams?
Micron Technology (MUON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MUON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.