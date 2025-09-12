Metahorse Unity (MUNITY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Metahorse Unity kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MUNITY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Metahorse Unity kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Metahorse Unity kainos prognozė
$0.000117
-0.84%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:31:49(UTC+8)

Metahorse Unity Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Metahorse Unity galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000117 prekybos kainą 2025 m.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Metahorse Unity galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000122 prekybos kainą 2026 m.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MUNITY ateities kaina yra $ 0.000128 su 10.25% augimo norma.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MUNITY ateities kaina yra $ 0.000135 su 15.76% augimo norma.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUNITY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000142, o augimo norma – 21.55%.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUNITY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000149, o augimo norma – 27.63%.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Metahorse Unity kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000243 prekybos kainą.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Metahorse Unity kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000396 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000117
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000122
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000128
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000135
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000142
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000149
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000156
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000164
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000172
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000181
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000190
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000200
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000210
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000220
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000231
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000243
    107.89%
Trumpalaikės Metahorse Unity kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000117
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000117
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000117
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000117
    0.41%
Metahorse Unity (MUNITY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MUNITY kaina yra $0.000117. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MUNITY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000117. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MUNITY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000117. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Metahorse Unity (MUNITY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MUNITY kaina yra $0.000117. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Metahorse Unity kainų statistika

$ 0.000117
-0.84%

$ 0.00
0.00
$ 1.49K
--

Naujausia MUNITY kaina yra $ 0.000117. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.84%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.49K.
Be to, MUNITY turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Metahorse Unity (MUNITY)

Bandote įsigyti MUNITY? Dabar galite MUNITY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Metahorse Unity ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MUNITY dabar

Metahorse Unity istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Metahorse Unity, dabartinė Metahorse Unity kaina yra 0.000117USD. Apyvartinė Metahorse Unity (MUNITY) pasiūla yra 0.00 MUNITY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000158
    $ 0.000073
  • 7 dienos
    -0.49%
    $ -0.000114
    $ 0.000407
    $ 0.000073
  • 30 dienų
    -0.81%
    $ -0.000517
    $ 0.000882
    $ 0.000073
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Metahorse Unity kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Metahorse Unity buvo prekiaujama aukščiausia $0.000407 ir žemiausia $0.000073. Kainos pokytis buvo -0.49%. Ši naujausia tendencija parodo MUNITY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Metahorse Unity įvyko -0.81%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000517 vertę. Tai rodo, kad MUNITY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Metahorse Unity kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MUNITY kainų istoriją

Kaip veikia Metahorse Unity (MUNITY) kainų prognozės modulis?

Metahorse Unity Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MUNITY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Metahorse Unity ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MUNITY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Metahorse Unity kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MUNITY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MUNITY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Metahorse Unity potencialą.

Kodėl MUNITY kainų prognozė yra svarbi?

MUNITY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MUNITY dabar?
Pagal jūsų prognozes, MUNITY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MUNITY kainų prognozė?
Remiantis Metahorse Unity (MUNITY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MUNITY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MUNITY 2026 m.?
1 vieneto Metahorse Unity (MUNITY) kaina šiandien yra $0.000117. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUNITY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MUNITY kaina 2027 m.?
Metahorse Unity (MUNITY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MUNITY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MUNITY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metahorse Unity (MUNITY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MUNITY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Metahorse Unity (MUNITY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MUNITY 2030 m.?
1 vieneto Metahorse Unity (MUNITY) kaina šiandien yra $0.000117. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUNITY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MUNITY kainų prognozė 2040 metams?
Metahorse Unity (MUNITY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MUNITY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:31:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.