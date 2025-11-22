Project Merlin (MRLN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Project Merlin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MRLN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Project Merlin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Project Merlin kainos prognozė
-28.61%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:04:50(UTC+8)

Project Merlin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Project Merlin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000490 prekybos kainą 2025 m.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Project Merlin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000514 prekybos kainą 2026 m.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MRLN ateities kaina yra $ 0.000540 su 10.25% augimo norma.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MRLN ateities kaina yra $ 0.000567 su 15.76% augimo norma.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MRLN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000595, o augimo norma – 21.55%.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MRLN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000625, o augimo norma – 27.63%.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Project Merlin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001018 prekybos kainą.

Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Project Merlin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001659 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000490
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000514
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000540
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000567
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000595
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000625
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000656
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000689
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000724
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000760
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000798
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000838
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000880
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000924
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000970
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001018
    107.89%
Trumpalaikės Project Merlin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000490
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000490
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000490
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000492
    0.41%
Project Merlin (MRLN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MRLN kaina yra $0.000490. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Project Merlin (MRLN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MRLN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000490. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Project Merlin (MRLN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MRLN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000490. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Project Merlin (MRLN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MRLN kaina yra $0.000492. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Project Merlin kainų statistika

$ 0.0004901
$ 0.0004901$ 0.0004901

-28.61%

--
----

--
----

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

--

Naujausia MRLN kaina yra $ 0.0004901. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -28.61%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.71K.
Be to, MRLN turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Project Merlin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Project Merlin, dabartinė Project Merlin kaina yra 0.000490USD. Apyvartinė Project Merlin (MRLN) pasiūla yra 0.00 MRLN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.28%
    $ -0.000193
    $ 0.000698
    $ 0.000479
  • 7 dienos
    -0.90%
    $ -0.004457
    $ 0.005401
    $ 0.000479
  • 30 dienų
    -0.93%
    $ -0.007507
    $ 0.0118
    $ 0.000479
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Project Merlin kaina pasikeitė $-0.000193, atspindinti -0.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Project Merlin buvo prekiaujama aukščiausia $0.005401 ir žemiausia $0.000479. Kainos pokytis buvo -0.90%. Ši naujausia tendencija parodo MRLN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Project Merlin įvyko -0.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007507 vertę. Tai rodo, kad MRLN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Project Merlin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MRLN kainų istoriją

Kaip veikia Project Merlin (MRLN) kainų prognozės modulis?

Project Merlin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MRLN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Project Merlin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MRLN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Project Merlin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MRLN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MRLN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Project Merlin potencialą.

Kodėl MRLN kainų prognozė yra svarbi?

MRLN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MRLN dabar?
Pagal jūsų prognozes, MRLN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MRLN kainų prognozė?
Remiantis Project Merlin (MRLN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MRLN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MRLN 2026 m.?
1 vieneto Project Merlin (MRLN) kaina šiandien yra $0.00049. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MRLN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MRLN kaina 2027 m.?
Project Merlin (MRLN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MRLN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MRLN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Project Merlin (MRLN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MRLN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Project Merlin (MRLN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MRLN 2030 m.?
1 vieneto Project Merlin (MRLN) kaina šiandien yra $0.00049. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MRLN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MRLN kainų prognozė 2040 metams?
Project Merlin (MRLN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MRLN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:04:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.