Morra Games (MORRA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Morra Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MORRA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Morra Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Morra Games kainos prognozė
$0.001698
$0.001698$0.001698
-0.11%
USD
Faktinis
Prognozė
Morra Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Morra Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001698 prekybos kainą 2025 m.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Morra Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001782 prekybos kainą 2026 m.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MORRA ateities kaina yra $ 0.001872 su 10.25% augimo norma.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MORRA ateities kaina yra $ 0.001965 su 15.76% augimo norma.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MORRA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002063, o augimo norma – 21.55%.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MORRA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002167, o augimo norma – 27.63%.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Morra Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003530 prekybos kainą.

Morra Games (MORRA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Morra Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005750 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001698
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001782
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001872
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001965
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002063
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002167
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002275
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002389
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002508
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002634
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002765
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002904
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003049
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003201
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003361
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003530
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Morra Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001698
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001698
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001699
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001704
    0.41%
Morra Games (MORRA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MORRA kaina yra $0.001698. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Morra Games (MORRA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MORRA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001698. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Morra Games (MORRA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MORRA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001699. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Morra Games (MORRA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MORRA kaina yra $0.001704. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Morra Games kainų statistika

$ 0.001698
$ 0.001698$ 0.001698

-0.11%

$ 703.38K
$ 703.38K$ 703.38K

414.24M
414.24M 414.24M

$ 42.53
$ 42.53$ 42.53

+42.53%

Naujausia MORRA kaina yra $ 0.001698. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 42.53.
Be to, MORRA turi 414.24M apyvartą ir $ 703.38K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Morra Games (MORRA)

Bandote įsigyti MORRA? Dabar galite MORRA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Morra Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MORRA dabar

Morra Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Morra Games, dabartinė Morra Games kaina yra 0.001698USD. Apyvartinė Morra Games (MORRA) pasiūla yra 0.00 MORRA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $703.38K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000016
    $ 0.001715
    $ 0.001697
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000023
    $ 0.001722
    $ 0.001451
  • 30 dienų
    -0.08%
    $ -0.000154
    $ 0.002499
    $ 0.001404
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Morra Games kaina pasikeitė $-0.000016, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Morra Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.001722 ir žemiausia $0.001451. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo MORRA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Morra Games įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000154 vertę. Tai rodo, kad MORRA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Morra Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MORRA kainų istoriją

Kaip veikia Morra Games (MORRA) kainų prognozės modulis?

Morra Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MORRA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Morra Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MORRA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Morra Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MORRA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MORRA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Morra Games potencialą.

Kodėl MORRA kainų prognozė yra svarbi?

MORRA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MORRA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MORRA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MORRA kainų prognozė?
Remiantis Morra Games (MORRA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MORRA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MORRA 2026 m.?
1 vieneto Morra Games (MORRA) kaina šiandien yra $0.001698. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MORRA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MORRA kaina 2027 m.?
Morra Games (MORRA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MORRA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MORRA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Morra Games (MORRA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MORRA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Morra Games (MORRA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MORRA 2030 m.?
1 vieneto Morra Games (MORRA) kaina šiandien yra $0.001698. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MORRA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MORRA kainų prognozė 2040 metams?
Morra Games (MORRA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MORRA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.