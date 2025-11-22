Marinade Finance (MNDE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Marinade Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MNDE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Marinade Finance kainos prognozė
$0.06893
+2.34%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:04:43(UTC+8)

Marinade Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Marinade Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06893 prekybos kainą 2025 m.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Marinade Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072376 prekybos kainą 2026 m.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MNDE ateities kaina yra $ 0.075995 su 10.25% augimo norma.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MNDE ateities kaina yra $ 0.079795 su 15.76% augimo norma.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNDE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.083784, o augimo norma – 21.55%.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MNDE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.087974, o augimo norma – 27.63%.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Marinade Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.143300 prekybos kainą.

Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Marinade Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.233421 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06893
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072376
    5.00%
  • 2027
    $ 0.075995
    10.25%
  • 2028
    $ 0.079795
    15.76%
  • 2029
    $ 0.083784
    21.55%
  • 2030
    $ 0.087974
    27.63%
  • 2031
    $ 0.092372
    34.01%
  • 2032
    $ 0.096991
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.101841
    47.75%
  • 2034
    $ 0.106933
    55.13%
  • 2035
    $ 0.112279
    62.89%
  • 2036
    $ 0.117893
    71.03%
  • 2037
    $ 0.123788
    79.59%
  • 2038
    $ 0.129977
    88.56%
  • 2039
    $ 0.136476
    97.99%
  • 2040
    $ 0.143300
    107.89%
Trumpalaikės Marinade Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.06893
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.068939
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.068996
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.069213
    0.41%
Marinade Finance (MNDE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MNDE kaina yra $0.06893. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Marinade Finance (MNDE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MNDE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.068939. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Marinade Finance (MNDE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MNDE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.068996. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Marinade Finance (MNDE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MNDE kaina yra $0.069213. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Marinade Finance kainų statistika

$ 0.06893
+2.34%

$ 0.00
0.00
$ 58.15K
--

Naujausia MNDE kaina yra $ 0.06893. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.34%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 58.15K.
Be to, MNDE turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Marinade Finance (MNDE)

Bandote įsigyti MNDE? Dabar galite MNDE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Marinade Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MNDE dabar

Marinade Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Marinade Finance, dabartinė Marinade Finance kaina yra 0.06893USD. Apyvartinė Marinade Finance (MNDE) pasiūla yra 0.00 MNDE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001580
    $ 0.07572
    $ 0.06619
  • 7 dienos
    -0.16%
    $ -0.013929
    $ 0.09089
    $ 0.06558
  • 30 dienų
    -0.37%
    $ -0.041869
    $ 0.1173
    $ 0.06558
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Marinade Finance kaina pasikeitė $0.001580, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Marinade Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.09089 ir žemiausia $0.06558. Kainos pokytis buvo -0.16%. Ši naujausia tendencija parodo MNDE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Marinade Finance įvyko -0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.041869 vertę. Tai rodo, kad MNDE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Marinade Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MNDE kainų istoriją

Kaip veikia Marinade Finance (MNDE) kainų prognozės modulis?

Marinade Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MNDE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Marinade Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MNDE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Marinade Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MNDE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MNDE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Marinade Finance potencialą.

Kodėl MNDE kainų prognozė yra svarbi?

MNDE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MNDE dabar?
Pagal jūsų prognozes, MNDE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MNDE kainų prognozė?
Remiantis Marinade Finance (MNDE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MNDE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MNDE 2026 m.?
1 vieneto Marinade Finance (MNDE) kaina šiandien yra $0.06893. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNDE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MNDE kaina 2027 m.?
Marinade Finance (MNDE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MNDE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MNDE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Marinade Finance (MNDE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MNDE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Marinade Finance (MNDE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MNDE 2030 m.?
1 vieneto Marinade Finance (MNDE) kaina šiandien yra $0.06893. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MNDE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MNDE kainų prognozė 2040 metams?
Marinade Finance (MNDE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MNDE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:04:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.