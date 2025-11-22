MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MULTIVERSE MONKEY kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MMON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MULTIVERSE MONKEY kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MULTIVERSE MONKEY kainos prognozė
$0.004759
-0.23%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:42:41(UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MULTIVERSE MONKEY galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004759 prekybos kainą 2025 m.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MULTIVERSE MONKEY galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004996 prekybos kainą 2026 m.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MMON ateities kaina yra $ 0.005246 su 10.25% augimo norma.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MMON ateities kaina yra $ 0.005509 su 15.76% augimo norma.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MMON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005784, o augimo norma – 21.55%.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MMON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006073, o augimo norma – 27.63%.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MULTIVERSE MONKEY kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.009893 prekybos kainą.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MULTIVERSE MONKEY kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.016115 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004759
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004996
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005246
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005509
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005784
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006073
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006377
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006696
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007031
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007382
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007751
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008139
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008546
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008973
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009422
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009893
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MULTIVERSE MONKEY kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.004759
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.004759
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004763
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.004778
    0.41%
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MMON kaina yra $0.004759. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MMON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004759. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MMON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004763. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MMON kaina yra $0.004778. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MULTIVERSE MONKEY kainų statistika

$ 0.004759
$ 0.004759$ 0.004759

-0.22%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 46.50K
$ 46.50K$ 46.50K

--

Naujausia MMON kaina yra $ 0.004759. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 46.50K.
Be to, MMON turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Bandote įsigyti MMON? Dabar galite MMON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MULTIVERSE MONKEY ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MMON dabar

MULTIVERSE MONKEY istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MULTIVERSE MONKEY, dabartinė MULTIVERSE MONKEY kaina yra 0.004759USD. Apyvartinė MULTIVERSE MONKEY (MMON) pasiūla yra 0.00 MMON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000098
    $ 0.00494
    $ 0.004679
  • 7 dienos
    0.57%
    $ 0.001732
    $ 0.00494
    $ 0.003026
  • 30 dienų
    -0.31%
    $ -0.002238
    $ 0.00836
    $ 0.00143
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MULTIVERSE MONKEY kaina pasikeitė $-0.000098, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MULTIVERSE MONKEY buvo prekiaujama aukščiausia $0.00494 ir žemiausia $0.003026. Kainos pokytis buvo 0.57%. Ši naujausia tendencija parodo MMON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MULTIVERSE MONKEY įvyko -0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002238 vertę. Tai rodo, kad MMON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MULTIVERSE MONKEY kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MMON kainų istoriją

Kaip veikia MULTIVERSE MONKEY (MMON) kainų prognozės modulis?

MULTIVERSE MONKEY Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MMON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MULTIVERSE MONKEY ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MMON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MULTIVERSE MONKEY kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MMON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MMON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MULTIVERSE MONKEY potencialą.

Kodėl MMON kainų prognozė yra svarbi?

MMON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MMON dabar?
Pagal jūsų prognozes, MMON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MMON kainų prognozė?
Remiantis MULTIVERSE MONKEY (MMON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MMON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MMON 2026 m.?
1 vieneto MULTIVERSE MONKEY (MMON) kaina šiandien yra $0.004759. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MMON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MMON kaina 2027 m.?
MULTIVERSE MONKEY (MMON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MMON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MMON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MULTIVERSE MONKEY (MMON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MMON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MULTIVERSE MONKEY (MMON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MMON 2030 m.?
1 vieneto MULTIVERSE MONKEY (MMON) kaina šiandien yra $0.004759. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MMON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MMON kainų prognozė 2040 metams?
MULTIVERSE MONKEY (MMON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MMON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.