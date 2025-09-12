METANIA GAMES (METANIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite METANIA GAMES kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek METANIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte METANIA GAMES kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

METANIA GAMES kainos prognozė
$0.0313
-2.40%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:10:31(UTC+8)

METANIA GAMES Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, METANIA GAMES galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0313 prekybos kainą 2025 m.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, METANIA GAMES galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.032865 prekybos kainą 2026 m.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. METANIA ateities kaina yra $ 0.034508 su 10.25% augimo norma.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. METANIA ateities kaina yra $ 0.036233 su 15.76% augimo norma.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, METANIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038045, o augimo norma – 21.55%.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, METANIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.039947, o augimo norma – 27.63%.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. METANIA GAMES kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.065070 prekybos kainą.

METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. METANIA GAMES kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.105992 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0313
    0.00%
  • 2026
    $ 0.032865
    5.00%
  • 2027
    $ 0.034508
    10.25%
  • 2028
    $ 0.036233
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038045
    21.55%
  • 2030
    $ 0.039947
    27.63%
  • 2031
    $ 0.041944
    34.01%
  • 2032
    $ 0.044042
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.046244
    47.75%
  • 2034
    $ 0.048556
    55.13%
  • 2035
    $ 0.050984
    62.89%
  • 2036
    $ 0.053533
    71.03%
  • 2037
    $ 0.056210
    79.59%
  • 2038
    $ 0.059020
    88.56%
  • 2039
    $ 0.061971
    97.99%
  • 2040
    $ 0.065070
    107.89%
Trumpalaikės METANIA GAMES kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0313
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.031304
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031330
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.031428
    0.41%
METANIA GAMES (METANIA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma METANIA kaina yra $0.0313. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

METANIA GAMES (METANIA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė METANIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031304. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

METANIA GAMES (METANIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė METANIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031330. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

METANIA GAMES (METANIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma METANIA kaina yra $0.031428. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė METANIA GAMES kainų statistika

$ 0.0313
-2.40%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 75.28K
$ 75.28K$ 75.28K

--

Naujausia METANIA kaina yra $ 0.0313. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.40%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 75.28K.
Be to, METANIA turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti METANIA GAMES (METANIA)

Bandote įsigyti METANIA? Dabar galite METANIA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti METANIA GAMES ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti METANIA dabar

METANIA GAMES istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje METANIA GAMES, dabartinė METANIA GAMES kaina yra 0.0313USD. Apyvartinė METANIA GAMES (METANIA) pasiūla yra 0.00 METANIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000799
    $ 0.03212
    $ 0.03095
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -0.002090
    $ 0.0356
    $ 0.02652
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.001100
    $ 0.03932
    $ 0.02349
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas METANIA GAMES kaina pasikeitė $-0.000799, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas METANIA GAMES buvo prekiaujama aukščiausia $0.0356 ir žemiausia $0.02652. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo METANIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį METANIA GAMES įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001100 vertę. Tai rodo, kad METANIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą METANIA GAMES kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą METANIA kainų istoriją

Kaip veikia METANIA GAMES (METANIA) kainų prognozės modulis?

METANIA GAMES Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas METANIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius METANIA GAMES ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą METANIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti METANIA GAMES kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja METANIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina METANIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą METANIA GAMES potencialą.

Kodėl METANIA kainų prognozė yra svarbi?

METANIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į METANIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, METANIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio METANIA kainų prognozė?
Remiantis METANIA GAMES (METANIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama METANIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 METANIA 2026 m.?
1 vieneto METANIA GAMES (METANIA) kaina šiandien yra $0.0313. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, METANIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama METANIA kaina 2027 m.?
METANIA GAMES (METANIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 METANIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė METANIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, METANIA GAMES (METANIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė METANIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, METANIA GAMES (METANIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 METANIA 2030 m.?
1 vieneto METANIA GAMES (METANIA) kaina šiandien yra $0.0313. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, METANIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia METANIA kainų prognozė 2040 metams?
METANIA GAMES (METANIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 METANIA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:10:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.