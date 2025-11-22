Just Memecoin (MEMECOIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Just Memecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MEMECOIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Just Memecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Just Memecoin kainos prognozė
$0.0002206
+1.42%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:03:54(UTC+8)

Just Memecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Just Memecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000220 prekybos kainą 2025 m.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Just Memecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000231 prekybos kainą 2026 m.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MEMECOIN ateities kaina yra $ 0.000243 su 10.25% augimo norma.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MEMECOIN ateities kaina yra $ 0.000255 su 15.76% augimo norma.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEMECOIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000268, o augimo norma – 21.55%.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEMECOIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000281, o augimo norma – 27.63%.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Just Memecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000458 prekybos kainą.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Just Memecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000747 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000220
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000231
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000243
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000255
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000268
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000281
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000295
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000310
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000325
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000342
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000359
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000377
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000396
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000415
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000436
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000458
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Just Memecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000220
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000220
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000220
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000221
    0.41%
Just Memecoin (MEMECOIN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MEMECOIN kaina yra $0.000220. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MEMECOIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000220. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MEMECOIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000220. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Just Memecoin (MEMECOIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MEMECOIN kaina yra $0.000221. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Just Memecoin kainų statistika

$ 0.0002206
+1.42%

--
----

--
----

$ 53.14K
--

Naujausia MEMECOIN kaina yra $ 0.0002206. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.42%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.14K.
Be to, MEMECOIN turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Just Memecoin (MEMECOIN)

Bandote įsigyti MEMECOIN? Dabar galite MEMECOIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Just Memecoin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MEMECOIN dabar

Just Memecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Just Memecoin, dabartinė Just Memecoin kaina yra 0.000220USD. Apyvartinė Just Memecoin (MEMECOIN) pasiūla yra 0.00 MEMECOIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000002
    $ 0.000242
    $ 0.000212
  • 7 dienos
    -0.22%
    $ -0.000063
    $ 0.000342
    $ 0.000211
  • 30 dienų
    -0.50%
    $ -0.000223
    $ 0.000553
    $ 0.000211
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Just Memecoin kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Just Memecoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.000342 ir žemiausia $0.000211. Kainos pokytis buvo -0.22%. Ši naujausia tendencija parodo MEMECOIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Just Memecoin įvyko -0.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000223 vertę. Tai rodo, kad MEMECOIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Just Memecoin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MEMECOIN kainų istoriją

Kaip veikia Just Memecoin (MEMECOIN) kainų prognozės modulis?

Just Memecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MEMECOIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Just Memecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MEMECOIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Just Memecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MEMECOIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MEMECOIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Just Memecoin potencialą.

Kodėl MEMECOIN kainų prognozė yra svarbi?

MEMECOIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MEMECOIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, MEMECOIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MEMECOIN kainų prognozė?
Remiantis Just Memecoin (MEMECOIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MEMECOIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MEMECOIN 2026 m.?
1 vieneto Just Memecoin (MEMECOIN) kaina šiandien yra $0.00022. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEMECOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MEMECOIN kaina 2027 m.?
Just Memecoin (MEMECOIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MEMECOIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MEMECOIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Just Memecoin (MEMECOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MEMECOIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Just Memecoin (MEMECOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MEMECOIN 2030 m.?
1 vieneto Just Memecoin (MEMECOIN) kaina šiandien yra $0.00022. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEMECOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MEMECOIN kainų prognozė 2040 metams?
Just Memecoin (MEMECOIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MEMECOIN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:03:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.