Moonchain (MCH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Moonchain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MCH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Moonchain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Moonchain kainos prognozė
$0.02385
$0.02385$0.02385
+2.97%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 13:35:14(UTC+8)

Moonchain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Moonchain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02385 prekybos kainą 2025 m.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Moonchain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025042 prekybos kainą 2026 m.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MCH ateities kaina yra $ 0.026294 su 10.25% augimo norma.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MCH ateities kaina yra $ 0.027609 su 15.76% augimo norma.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MCH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.028989, o augimo norma – 21.55%.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MCH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.030439, o augimo norma – 27.63%.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Moonchain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.049582 prekybos kainą.

Moonchain (MCH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Moonchain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.080764 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02385
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025042
    5.00%
  • 2027
    $ 0.026294
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027609
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028989
    21.55%
  • 2030
    $ 0.030439
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031961
    34.01%
  • 2032
    $ 0.033559
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.035237
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036999
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038849
    62.89%
  • 2036
    $ 0.040791
    71.03%
  • 2037
    $ 0.042831
    79.59%
  • 2038
    $ 0.044972
    88.56%
  • 2039
    $ 0.047221
    97.99%
  • 2040
    $ 0.049582
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Moonchain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.02385
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.023853
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023872
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.023948
    0.41%
Moonchain (MCH) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MCH kaina yra $0.02385. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Moonchain (MCH) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MCH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023853. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Moonchain (MCH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MCH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023872. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Moonchain (MCH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MCH kaina yra $0.023948. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Moonchain kainų statistika

$ 0.02385
$ 0.02385$ 0.02385

+2.97%

$ 5.76M
$ 5.76M$ 5.76M

241.60M
241.60M 241.60M

$ 181.34K
$ 181.34K$ 181.34K

--

Naujausia MCH kaina yra $ 0.02385. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.97%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 181.34K.
Be to, MCH turi 241.60M apyvartą ir $ 5.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Moonchain (MCH)

Bandote įsigyti MCH? Dabar galite MCH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Moonchain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MCH dabar

Moonchain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Moonchain, dabartinė Moonchain kaina yra 0.02385USD. Apyvartinė Moonchain (MCH) pasiūla yra 0.00 MCH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.76M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000480
    $ 0.02484
    $ 0.02128
  • 7 dienos
    0.13%
    $ 0.002689
    $ 0.0478
    $ 0.01563
  • 30 dienų
    0.19%
    $ 0.003849
    $ 0.156
    $ 0.01563
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Moonchain kaina pasikeitė $-0.000480, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Moonchain buvo prekiaujama aukščiausia $0.0478 ir žemiausia $0.01563. Kainos pokytis buvo 0.13%. Ši naujausia tendencija parodo MCH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Moonchain įvyko 0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003849 vertę. Tai rodo, kad MCH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Moonchain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MCH kainų istoriją

Kaip veikia Moonchain (MCH) kainų prognozės modulis?

Moonchain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MCH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Moonchain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MCH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Moonchain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MCH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MCH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Moonchain potencialą.

Kodėl MCH kainų prognozė yra svarbi?

MCH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MCH dabar?
Pagal jūsų prognozes, MCH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MCH kainų prognozė?
Remiantis Moonchain (MCH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MCH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MCH 2026 m.?
1 vieneto Moonchain (MCH) kaina šiandien yra $0.02385. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MCH kaina 2027 m.?
Moonchain (MCH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MCH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MCH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Moonchain (MCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MCH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Moonchain (MCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MCH 2030 m.?
1 vieneto Moonchain (MCH) kaina šiandien yra $0.02385. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MCH kainų prognozė 2040 metams?
Moonchain (MCH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MCH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 13:35:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.