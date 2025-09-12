Levva Protocol Token (LVVA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Levva Protocol Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LVVA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Levva Protocol Token kainos prognozė
$0.004248
$0.004248$0.004248
-0.56%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:58:16(UTC+8)

Levva Protocol Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Levva Protocol Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004248 prekybos kainą 2025 m.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Levva Protocol Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004460 prekybos kainą 2026 m.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LVVA ateities kaina yra $ 0.004683 su 10.25% augimo norma.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LVVA ateities kaina yra $ 0.004917 su 15.76% augimo norma.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LVVA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005163, o augimo norma – 21.55%.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LVVA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005421, o augimo norma – 27.63%.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Levva Protocol Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008831 prekybos kainą.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Levva Protocol Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014385 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004248
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004460
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004683
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004917
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005163
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005421
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005692
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005977
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006276
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006590
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006919
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007265
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007628
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008010
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008410
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008831
    107.89%
Trumpalaikės Levva Protocol Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004248
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004248
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004252
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004265
    0.41%
Levva Protocol Token (LVVA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LVVA kaina yra $0.004248. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LVVA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004248. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LVVA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004252. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Levva Protocol Token (LVVA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LVVA kaina yra $0.004265. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Levva Protocol Token kainų statistika

$ 0.004248
$ 0.004248$ 0.004248

-0.55%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 110.97K
$ 110.97K$ 110.97K

--

Naujausia LVVA kaina yra $ 0.004248. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 110.97K.
Be to, LVVA turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Levva Protocol Token (LVVA)

Bandote įsigyti LVVA? Dabar galite LVVA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Levva Protocol Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LVVA dabar

Levva Protocol Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Levva Protocol Token, dabartinė Levva Protocol Token kaina yra 0.004248USD. Apyvartinė Levva Protocol Token (LVVA) pasiūla yra 0.00 LVVA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.000161
    $ 0.004567
    $ 0.004039
  • 7 dienos
    -0.25%
    $ -0.001440
    $ 0.006008
    $ 0.0038
  • 30 dienų
    0.99%
    $ 0.00211
    $ 0.007794
    $ 0.001925
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Levva Protocol Token kaina pasikeitė $0.000161, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Levva Protocol Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.006008 ir žemiausia $0.0038. Kainos pokytis buvo -0.25%. Ši naujausia tendencija parodo LVVA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Levva Protocol Token įvyko 0.99%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.00211 vertę. Tai rodo, kad LVVA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Levva Protocol Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LVVA kainų istoriją

Kaip veikia Levva Protocol Token (LVVA) kainų prognozės modulis?

Levva Protocol Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LVVA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Levva Protocol Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LVVA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Levva Protocol Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LVVA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LVVA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Levva Protocol Token potencialą.

Kodėl LVVA kainų prognozė yra svarbi?

LVVA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LVVA dabar?
Pagal jūsų prognozes, LVVA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LVVA kainų prognozė?
Remiantis Levva Protocol Token (LVVA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LVVA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LVVA 2026 m.?
1 vieneto Levva Protocol Token (LVVA) kaina šiandien yra $0.004248. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LVVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LVVA kaina 2027 m.?
Levva Protocol Token (LVVA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LVVA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LVVA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Levva Protocol Token (LVVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LVVA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Levva Protocol Token (LVVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LVVA 2030 m.?
1 vieneto Levva Protocol Token (LVVA) kaina šiandien yra $0.004248. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LVVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LVVA kainų prognozė 2040 metams?
Levva Protocol Token (LVVA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LVVA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.