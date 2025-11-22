Lunarbits (LUNARBITS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lunarbits kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LUNARBITS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lunarbits kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lunarbits kainos prognozė
$0.020267
-0.56%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:41:38(UTC+8)

Lunarbits Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lunarbits galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020267 prekybos kainą 2025 m.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lunarbits galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021280 prekybos kainą 2026 m.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LUNARBITS ateities kaina yra $ 0.022344 su 10.25% augimo norma.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LUNARBITS ateities kaina yra $ 0.023461 su 15.76% augimo norma.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNARBITS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024634, o augimo norma – 21.55%.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNARBITS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025866, o augimo norma – 27.63%.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lunarbits kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.042133 prekybos kainą.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lunarbits kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.068631 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.020267
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021280
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022344
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023461
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024634
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025866
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027159
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028517
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029943
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031440
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033012
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034663
    71.03%
  • 2037
    $ 0.036396
    79.59%
  • 2038
    $ 0.038216
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040127
    97.99%
  • 2040
    $ 0.042133
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lunarbits kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.020267
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.020269
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020286
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.020350
    0.41%
Lunarbits (LUNARBITS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LUNARBITS kaina yra $0.020267. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LUNARBITS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020269. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LUNARBITS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020286. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lunarbits (LUNARBITS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LUNARBITS kaina yra $0.020350. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lunarbits kainų statistika

$ 0.020267
-0.55%

--
--
$ 41.73K
--

Naujausia LUNARBITS kaina yra $ 0.020267. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 41.73K.
Be to, LUNARBITS turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lunarbits (LUNARBITS)

Bandote įsigyti LUNARBITS? Dabar galite LUNARBITS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lunarbits ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LUNARBITS dabar

Lunarbits istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lunarbits, dabartinė Lunarbits kaina yra 0.020262USD. Apyvartinė Lunarbits (LUNARBITS) pasiūla yra 0.00 LUNARBITS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000671
    $ 0.020933
    $ 0.018929
  • 7 dienos
    -0.30%
    $ -0.008973
    $ 0.040443
    $ 0.017708
  • 30 dienų
    1.29%
    $ 0.011411
    $ 0.296799
    $ 0.0059
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lunarbits kaina pasikeitė $-0.000671, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lunarbits buvo prekiaujama aukščiausia $0.040443 ir žemiausia $0.017708. Kainos pokytis buvo -0.30%. Ši naujausia tendencija parodo LUNARBITS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lunarbits įvyko 1.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011411 vertę. Tai rodo, kad LUNARBITS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lunarbits kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LUNARBITS kainų istoriją

Kaip veikia Lunarbits (LUNARBITS) kainų prognozės modulis?

Lunarbits Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LUNARBITS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lunarbits ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LUNARBITS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lunarbits kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LUNARBITS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LUNARBITS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lunarbits potencialą.

Kodėl LUNARBITS kainų prognozė yra svarbi?

LUNARBITS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LUNARBITS dabar?
Pagal jūsų prognozes, LUNARBITS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LUNARBITS kainų prognozė?
Remiantis Lunarbits (LUNARBITS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LUNARBITS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LUNARBITS 2026 m.?
1 vieneto Lunarbits (LUNARBITS) kaina šiandien yra $0.020267. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNARBITS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LUNARBITS kaina 2027 m.?
Lunarbits (LUNARBITS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LUNARBITS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LUNARBITS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lunarbits (LUNARBITS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LUNARBITS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lunarbits (LUNARBITS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LUNARBITS 2030 m.?
1 vieneto Lunarbits (LUNARBITS) kaina šiandien yra $0.020267. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNARBITS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LUNARBITS kainų prognozė 2040 metams?
Lunarbits (LUNARBITS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LUNARBITS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:41:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.