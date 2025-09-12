Luigi Mangione (LUIGI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Luigi Mangione kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LUIGI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Luigi Mangione kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Luigi Mangione kainos prognozė
$0.002271
$0.002271$0.002271
+4.41%
USD
Faktinis
Prognozė
Luigi Mangione Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Luigi Mangione galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002271 prekybos kainą 2025 m.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Luigi Mangione galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002384 prekybos kainą 2026 m.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LUIGI ateities kaina yra $ 0.002503 su 10.25% augimo norma.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LUIGI ateities kaina yra $ 0.002628 su 15.76% augimo norma.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUIGI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002760, o augimo norma – 21.55%.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUIGI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002898, o augimo norma – 27.63%.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Luigi Mangione kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004721 prekybos kainą.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Luigi Mangione kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007690 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002271
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002384
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002503
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002628
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002760
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002898
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003043
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003195
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003355
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003523
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003699
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003884
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004078
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004282
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004496
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004721
    107.89%
Trumpalaikės Luigi Mangione kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002271
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002271
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002273
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002280
    0.41%
Luigi Mangione (LUIGI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LUIGI kaina yra $0.002271. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LUIGI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002271. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LUIGI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002273. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Luigi Mangione (LUIGI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LUIGI kaina yra $0.002280. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Luigi Mangione kainų statistika

$ 0.002271
$ 0.002271

+4.41%

$ 2.27M
$ 2.27M

999.95M
999.95M

$ 54.88K
$ 54.88K

--

Naujausia LUIGI kaina yra $ 0.002271. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.41%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.88K.
Be to, LUIGI turi 999.95M apyvartą ir $ 2.27M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Luigi Mangione (LUIGI)

Bandote įsigyti LUIGI? Dabar galite LUIGI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Luigi Mangione ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LUIGI dabar

Luigi Mangione istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Luigi Mangione, dabartinė Luigi Mangione kaina yra 0.002268USD. Apyvartinė Luigi Mangione (LUIGI) pasiūla yra 0.00 LUIGI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.27M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000138
    $ 0.00228
    $ 0.002096
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000083
    $ 0.00228
    $ 0.001965
  • 30 dienų
    0.28%
    $ 0.000497
    $ 0.00228
    $ 0.001482
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Luigi Mangione kaina pasikeitė $0.000138, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Luigi Mangione buvo prekiaujama aukščiausia $0.00228 ir žemiausia $0.001965. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo LUIGI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Luigi Mangione įvyko 0.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000497 vertę. Tai rodo, kad LUIGI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Luigi Mangione kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LUIGI kainų istoriją

Kaip veikia Luigi Mangione (LUIGI) kainų prognozės modulis?

Luigi Mangione Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LUIGI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Luigi Mangione ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LUIGI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Luigi Mangione kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LUIGI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LUIGI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Luigi Mangione potencialą.

Kodėl LUIGI kainų prognozė yra svarbi?

LUIGI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LUIGI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LUIGI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LUIGI kainų prognozė?
Remiantis Luigi Mangione (LUIGI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LUIGI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LUIGI 2026 m.?
1 vieneto Luigi Mangione (LUIGI) kaina šiandien yra $0.002271. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUIGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LUIGI kaina 2027 m.?
Luigi Mangione (LUIGI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LUIGI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LUIGI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Luigi Mangione (LUIGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LUIGI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Luigi Mangione (LUIGI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LUIGI 2030 m.?
1 vieneto Luigi Mangione (LUIGI) kaina šiandien yra $0.002271. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUIGI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LUIGI kainų prognozė 2040 metams?
Luigi Mangione (LUIGI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LUIGI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.