Lion Cat (LCAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lion Cat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LCAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lion Cat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lion Cat kainos prognozė
$0.01098
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:56:00(UTC+8)

Lion Cat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lion Cat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01098 prekybos kainą 2025 m.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lion Cat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011529 prekybos kainą 2026 m.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LCAT ateities kaina yra $ 0.012105 su 10.25% augimo norma.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LCAT ateities kaina yra $ 0.012710 su 15.76% augimo norma.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LCAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013346, o augimo norma – 21.55%.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LCAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014013, o augimo norma – 27.63%.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lion Cat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022826 prekybos kainą.

Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lion Cat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.037182 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01098
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011529
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012105
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012710
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013346
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014013
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014714
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015449
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.016222
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017033
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017885
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018779
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019718
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020704
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021739
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022826
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lion Cat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01098
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010981
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010990
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.011025
    0.41%
Lion Cat (LCAT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LCAT kaina yra $0.01098. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lion Cat (LCAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LCAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010981. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lion Cat (LCAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LCAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010990. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lion Cat (LCAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LCAT kaina yra $0.011025. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lion Cat kainų statistika

$ 0.01098
0.00%

$ 5.17M
471.00M
$ 397.71
+397.71%

Naujausia LCAT kaina yra $ 0.01098. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 397.71.
Be to, LCAT turi 471.00M apyvartą ir $ 5.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lion Cat (LCAT)

Bandote įsigyti LCAT? Dabar galite LCAT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lion Cat ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LCAT dabar

Lion Cat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lion Cat, dabartinė Lion Cat kaina yra 0.01098USD. Apyvartinė Lion Cat (LCAT) pasiūla yra 0.00 LCAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000120
    $ 0.01111
    $ 0.01097
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000080
    $ 0.01224
    $ 0.0107
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.002049
    $ 0.01358
    $ 0.00902
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lion Cat kaina pasikeitė $-0.000120, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lion Cat buvo prekiaujama aukščiausia $0.01224 ir žemiausia $0.0107. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo LCAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lion Cat įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002049 vertę. Tai rodo, kad LCAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lion Cat kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LCAT kainų istoriją

Kaip veikia Lion Cat (LCAT) kainų prognozės modulis?

Lion Cat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LCAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lion Cat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LCAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lion Cat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LCAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LCAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lion Cat potencialą.

Kodėl LCAT kainų prognozė yra svarbi?

LCAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LCAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, LCAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LCAT kainų prognozė?
Remiantis Lion Cat (LCAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LCAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LCAT 2026 m.?
1 vieneto Lion Cat (LCAT) kaina šiandien yra $0.01098. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LCAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LCAT kaina 2027 m.?
Lion Cat (LCAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LCAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LCAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lion Cat (LCAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LCAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lion Cat (LCAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LCAT 2030 m.?
1 vieneto Lion Cat (LCAT) kaina šiandien yra $0.01098. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LCAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LCAT kainų prognozė 2040 metams?
Lion Cat (LCAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LCAT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:56:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.