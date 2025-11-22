Lemmy The Bat (LBAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lemmy The Bat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LBAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lemmy The Bat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lemmy The Bat kainos prognozė
$0.000004222
$0.000004222$0.000004222
-4.26%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:02:31(UTC+8)

Lemmy The Bat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lemmy The Bat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą 2025 m.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lemmy The Bat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą 2026 m.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LBAI ateities kaina yra $ 0.000004 su 10.25% augimo norma.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LBAI ateities kaina yra $ 0.000004 su 15.76% augimo norma.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000005, o augimo norma – 21.55%.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000005, o augimo norma – 27.63%.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lemmy The Bat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lemmy The Bat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000004
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000004
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000004
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000004
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000005
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000005
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000005
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000006
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000006
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000007
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000007
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000007
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000008
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000008
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lemmy The Bat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000004
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000004
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000004
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000004
    0.41%
Lemmy The Bat (LBAI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma LBAI kaina yra $0.000004. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė LBAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000004. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LBAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000004. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lemmy The Bat (LBAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LBAI kaina yra $0.000004. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lemmy The Bat kainų statistika

$ 0.000004222
$ 0.000004222$ 0.000004222

-4.26%

$ 291.32K
$ 291.32K$ 291.32K

69.00B
69.00B 69.00B

$ 20.29K
$ 20.29K$ 20.29K

--

Naujausia LBAI kaina yra $ 0.000004222. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 20.29K.
Be to, LBAI turi 69.00B apyvartą ir $ 291.32K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lemmy The Bat (LBAI)

Bandote įsigyti LBAI? Dabar galite LBAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lemmy The Bat ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LBAI dabar

Lemmy The Bat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lemmy The Bat, dabartinė Lemmy The Bat kaina yra 0.000004USD. Apyvartinė Lemmy The Bat (LBAI) pasiūla yra 0.00 LBAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $291.32K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ -0.000000
    $ 0.000004
    $ 0.000003
  • 7 dienos
    -0.24%
    $ -0.000001
    $ 0.000005
    $ 0.000003
  • 30 dienų
    -0.56%
    $ -0.000005
    $ 0.000013
    $ 0.000003
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lemmy The Bat kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lemmy The Bat buvo prekiaujama aukščiausia $0.000005 ir žemiausia $0.000003. Kainos pokytis buvo -0.24%. Ši naujausia tendencija parodo LBAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lemmy The Bat įvyko -0.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000005 vertę. Tai rodo, kad LBAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lemmy The Bat kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LBAI kainų istoriją

Kaip veikia Lemmy The Bat (LBAI) kainų prognozės modulis?

Lemmy The Bat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LBAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lemmy The Bat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LBAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lemmy The Bat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LBAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LBAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lemmy The Bat potencialą.

Kodėl LBAI kainų prognozė yra svarbi?

LBAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LBAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LBAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LBAI kainų prognozė?
Remiantis Lemmy The Bat (LBAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LBAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LBAI 2026 m.?
1 vieneto Lemmy The Bat (LBAI) kaina šiandien yra $0.000004. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LBAI kaina 2027 m.?
Lemmy The Bat (LBAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LBAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LBAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lemmy The Bat (LBAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LBAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lemmy The Bat (LBAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LBAI 2030 m.?
1 vieneto Lemmy The Bat (LBAI) kaina šiandien yra $0.000004. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LBAI kainų prognozė 2040 metams?
Lemmy The Bat (LBAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LBAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:02:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.