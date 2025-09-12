S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite S.S. Lazio Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LAZIO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte S.S. Lazio Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

S.S. Lazio Fan Token kainos prognozė
$0.9534
+1.71%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:20:31(UTC+8)

S.S. Lazio Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, S.S. Lazio Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.9534 prekybos kainą 2025 m.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, S.S. Lazio Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0010 prekybos kainą 2026 m.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LAZIO ateities kaina yra $ 1.0511 su 10.25% augimo norma.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LAZIO ateities kaina yra $ 1.1036 su 15.76% augimo norma.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAZIO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1588, o augimo norma – 21.55%.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAZIO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2168, o augimo norma – 27.63%.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. S.S. Lazio Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.9820 prekybos kainą.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. S.S. Lazio Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.2285 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.9534
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0010
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0511
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1036
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1588
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2168
    27.63%
  • 2031
    $ 1.2776
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3415
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4086
    47.75%
  • 2034
    $ 1.4790
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5529
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6306
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7121
    79.59%
  • 2038
    $ 1.7977
    88.56%
  • 2039
    $ 1.8876
    97.99%
  • 2040
    $ 1.9820
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės S.S. Lazio Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.9534
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.953530
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.954314
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.957318
    0.41%
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LAZIO kaina yra $0.9534. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LAZIO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.953530. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LAZIO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.954314. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LAZIO kaina yra $0.957318. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė S.S. Lazio Fan Token kainų statistika

$ 0.9534
+1.71%

$ 11.56M
12.12M
$ 123.65K
--

Naujausia LAZIO kaina yra $ 0.9534. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.71%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 123.65K.
Be to, LAZIO turi 12.12M apyvartą ir $ 11.56M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti S.S. Lazio Fan Token (LAZIO)

Bandote įsigyti LAZIO? Dabar galite LAZIO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti S.S. Lazio Fan Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LAZIO dabar

S.S. Lazio Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje S.S. Lazio Fan Token, dabartinė S.S. Lazio Fan Token kaina yra 0.9534USD. Apyvartinė S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) pasiūla yra 0.00 LAZIO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.56M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.005900
    $ 0.9632
    $ 0.9343
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.044700
    $ 0.9632
    $ 0.8984
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.060200
    $ 1.22
    $ 0.8712
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas S.S. Lazio Fan Token kaina pasikeitė $-0.005900, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas S.S. Lazio Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.9632 ir žemiausia $0.8984. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo LAZIO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį S.S. Lazio Fan Token įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.060200 vertę. Tai rodo, kad LAZIO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą S.S. Lazio Fan Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LAZIO kainų istoriją

Kaip veikia S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) kainų prognozės modulis?

S.S. Lazio Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LAZIO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius S.S. Lazio Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LAZIO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti S.S. Lazio Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LAZIO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LAZIO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą S.S. Lazio Fan Token potencialą.

Kodėl LAZIO kainų prognozė yra svarbi?

LAZIO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LAZIO dabar?
Pagal jūsų prognozes, LAZIO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LAZIO kainų prognozė?
Remiantis S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LAZIO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LAZIO 2026 m.?
1 vieneto S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) kaina šiandien yra $0.9534. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAZIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LAZIO kaina 2027 m.?
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LAZIO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LAZIO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LAZIO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LAZIO 2030 m.?
1 vieneto S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) kaina šiandien yra $0.9534. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAZIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LAZIO kainų prognozė 2040 metams?
S.S. Lazio Fan Token (LAZIO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LAZIO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:20:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.