LayerAI (LAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LayerAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LayerAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LayerAI kainos prognozė
$0.0003733
$0.0003733
+6.62%
USD
Faktinis
Prognozė
LayerAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LayerAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000373 prekybos kainą 2025 m.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LayerAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000391 prekybos kainą 2026 m.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LAI ateities kaina yra $ 0.000411 su 10.25% augimo norma.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LAI ateities kaina yra $ 0.000432 su 15.76% augimo norma.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000453, o augimo norma – 21.55%.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000476, o augimo norma – 27.63%.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LayerAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000776 prekybos kainą.

LayerAI (LAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LayerAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001264 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000373
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000391
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000411
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000432
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000453
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000476
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000500
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000525
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000551
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000579
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000608
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000638
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000670
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000703
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000739
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000776
    107.89%
Trumpalaikės LayerAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000373
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000373
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000373
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000374
    0.41%
LayerAI (LAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LAI kaina yra $0.000373. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LayerAI (LAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000373. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LayerAI (LAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000373. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LayerAI (LAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LAI kaina yra $0.000374. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LayerAI kainų statistika

$ 0.0003733
$ 0.0003733

+6.62%

$ 2.05M
$ 2.05M

5.50B
5.50B

$ 40.52K
$ 40.52K

--

Naujausia LAI kaina yra $ 0.0003733. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.62%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 40.52K.
Be to, LAI turi 5.50B apyvartą ir $ 2.05M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti LayerAI (LAI)

Bandote įsigyti LAI? Dabar galite LAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti LayerAI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LAI dabar

LayerAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LayerAI, dabartinė LayerAI kaina yra 0.000373USD. Apyvartinė LayerAI (LAI) pasiūla yra 0.00 LAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.05M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000012
    $ 0.000381
    $ 0.000337
  • 7 dienos
    -0.11%
    $ -0.000046
    $ 0.000424
    $ 0.000328
  • 30 dienų
    -0.37%
    $ -0.000223
    $ 0.000624
    $ 0.000328
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LayerAI kaina pasikeitė $0.000012, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LayerAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000424 ir žemiausia $0.000328. Kainos pokytis buvo -0.11%. Ši naujausia tendencija parodo LAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LayerAI įvyko -0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000223 vertę. Tai rodo, kad LAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą LayerAI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LAI kainų istoriją

Kaip veikia LayerAI (LAI) kainų prognozės modulis?

LayerAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LayerAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LayerAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LayerAI potencialą.

Kodėl LAI kainų prognozė yra svarbi?

LAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LAI kainų prognozė?
Remiantis LayerAI (LAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LAI 2026 m.?
1 vieneto LayerAI (LAI) kaina šiandien yra $0.000373. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LAI kaina 2027 m.?
LayerAI (LAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LayerAI (LAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LayerAI (LAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LAI 2030 m.?
1 vieneto LayerAI (LAI) kaina šiandien yra $0.000373. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LAI kainų prognozė 2040 metams?
LayerAI (LAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.