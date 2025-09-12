KREST (KREST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite KREST kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KREST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

KREST kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:18:59(UTC+8)

KREST Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

KREST (KREST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, KREST galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00677 prekybos kainą 2025 m.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, KREST galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007108 prekybos kainą 2026 m.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KREST ateities kaina yra $ 0.007463 su 10.25% augimo norma.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KREST ateities kaina yra $ 0.007837 su 15.76% augimo norma.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KREST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008228, o augimo norma – 21.55%.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KREST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008640, o augimo norma – 27.63%.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. KREST kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014074 prekybos kainą.

KREST (KREST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. KREST kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.022925 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00677
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007108
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007463
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007837
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008228
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008640
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009072
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009526
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010002
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010502
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011027
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011578
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012157
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012765
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013404
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014074
    107.89%
Trumpalaikės KREST kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00677
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006770
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006776
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006797
    0.41%
KREST (KREST) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KREST kaina yra $0.00677. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

KREST (KREST) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KREST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006770. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

KREST (KREST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KREST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006776. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

KREST (KREST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KREST kaina yra $0.006797. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė KREST kainų statistika

$ 0.00677
$ 0.00677$ 0.00677

-1.16%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 271.49K
$ 271.49K$ 271.49K

--

Naujausia KREST kaina yra $ 0.00677. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.16%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 271.49K.
Be to, KREST turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti KREST (KREST)

Bandote įsigyti KREST? Dabar galite KREST įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti KREST ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KREST dabar

KREST istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje KREST, dabartinė KREST kaina yra 0.00677USD. Apyvartinė KREST (KREST) pasiūla yra 0.00 KREST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.00756
    $ 0.00645
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -0.000930
    $ 0.0085
    $ 0.00644
  • 30 dienų
    -0.38%
    $ -0.00418
    $ 0.01146
    $ 0.00644
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas KREST kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas KREST buvo prekiaujama aukščiausia $0.0085 ir žemiausia $0.00644. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo KREST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį KREST įvyko -0.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00418 vertę. Tai rodo, kad KREST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą KREST kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KREST kainų istoriją

Kaip veikia KREST (KREST) kainų prognozės modulis?

KREST Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KREST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius KREST ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KREST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti KREST kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KREST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KREST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą KREST potencialą.

Kodėl KREST kainų prognozė yra svarbi?

KREST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.