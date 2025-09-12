K9 Finance DAO (KNINE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite K9 Finance DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KNINE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

K9 Finance DAO kainos prognozė
+3.29%
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:06:24(UTC+8)

K9 Finance DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, K9 Finance DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą 2025 m.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, K9 Finance DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą 2026 m.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KNINE ateities kaina yra $ 0.000003 su 10.25% augimo norma.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KNINE ateities kaina yra $ 0.000003 su 15.76% augimo norma.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KNINE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 21.55%.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KNINE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 27.63%.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. K9 Finance DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000005 prekybos kainą.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. K9 Finance DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000009 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000002
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000002
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000003
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000003
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000003
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000003
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000003
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000003
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000004
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000004
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000004
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000004
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000005
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000005
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000005
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000005
    107.89%
Trumpalaikės K9 Finance DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000002
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000002
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000002
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000002
    0.41%
K9 Finance DAO (KNINE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KNINE kaina yra $0.000002. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KNINE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KNINE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000002. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

K9 Finance DAO (KNINE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KNINE kaina yra $0.000002. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė K9 Finance DAO kainų statistika

Naujausia KNINE kaina yra $ 0.000002791. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.74K.
Be to, KNINE turi 402.27B apyvartą ir $ 1.12M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti K9 Finance DAO (KNINE)

Bandote įsigyti KNINE? Dabar galite KNINE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti K9 Finance DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KNINE dabar

K9 Finance DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje K9 Finance DAO, dabartinė K9 Finance DAO kaina yra 0.000002USD. Apyvartinė K9 Finance DAO (KNINE) pasiūla yra 0.00 KNINE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.12M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000000
    $ 0.000002
    $ 0.000002
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000002
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas K9 Finance DAO kaina pasikeitė $0.000000, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas K9 Finance DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.000003 ir žemiausia $0.000002. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo KNINE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį K9 Finance DAO įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000000 vertę. Tai rodo, kad KNINE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą K9 Finance DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KNINE kainų istoriją

Kaip veikia K9 Finance DAO (KNINE) kainų prognozės modulis?

K9 Finance DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KNINE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius K9 Finance DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KNINE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti K9 Finance DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KNINE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KNINE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą K9 Finance DAO potencialą.

Kodėl KNINE kainų prognozė yra svarbi?

KNINE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KNINE dabar?
Pagal jūsų prognozes, KNINE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KNINE kainų prognozė?
Remiantis K9 Finance DAO (KNINE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KNINE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KNINE 2026 m.?
1 vieneto K9 Finance DAO (KNINE) kaina šiandien yra $0.000002. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KNINE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KNINE kaina 2027 m.?
K9 Finance DAO (KNINE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KNINE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KNINE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, K9 Finance DAO (KNINE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KNINE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, K9 Finance DAO (KNINE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KNINE 2030 m.?
1 vieneto K9 Finance DAO (KNINE) kaina šiandien yra $0.000002. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KNINE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KNINE kainų prognozė 2040 metams?
K9 Finance DAO (KNINE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KNINE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.