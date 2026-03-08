Kindred Labs (KIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Kindred Labs kainų prognozes 2027, 2028, 2029, 2030 ir vėlesniems metams. Nuspėkite, kiek KIN galėtų augti per ateinančius penkerius metus ar ilgiau, naudodami momentines prognozes, pagrįstas rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Kindred Labs kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Kindred Labs kainos prognozė
$0.03406
$0.03406
-1.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Kindred Labs Kainos prognozė 2026 – 2050 m. (USD)

Kindred Labs (KIN) Kainų prognozė 2026 (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Kindred Labs galimas 0.00% augimas. Jo prekybos kaina gali siekti . $ 0.03406 2026.

Kindred Labs (KIN) Kainų prognozė 2027 (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Kindred Labs galimas 5.00% augimas. Jo prekybos kaina gali siekti . $ 0.035763 2027.

Kindred Labs (KIN) Kainos prognozė 2028 (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modelį, prognozuojama, kad KIN pasieks $ 0.037551 per 2028, o tai rodo 10.25% augimo tempą.

Kindred Labs (KIN) Kainos prognozė 2029 (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modelį, prognozuojama, kad KIN pasieks $ 0.039428 per 2029, o tai rodo 15.76% augimo tempą.

Kindred Labs (KIN) Kainos prognozė 2030 (po 4 metų)

Pagal aukščiau pateiktą kainos prognozavimo modelį, tikslinė KIN kaina 2030 yra $ 0.041400, o numatomas augimo tempas 21.55%.

Kindred Labs (KIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. Kindred Labs kaina galėtų išaugti 97.99%. Ji gali pasiekti $ 0.067436 prekybos kainą.

Kindred Labs (KIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 24 metų)

2050 m. Kindred Labs kaina galėtų išaugti 222.51%. Ji gali pasiekti $ 0.109846 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2026
    $ 0.03406
    0.00%
  • 2027
    $ 0.035763
    5.00%
  • 2028
    $ 0.037551
    10.25%
  • 2029
    $ 0.039428
    15.76%
  • 2030
    $ 0.041400
    21.55%
  • 2031
    $ 0.043470
    27.63%
  • 2032
    $ 0.045643
    34.01%
  • 2033
    $ 0.047925
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2034
    $ 0.050322
    47.75%
  • 2035
    $ 0.052838
    55.13%
  • 2036
    $ 0.055480
    62.89%
  • 2037
    $ 0.058254
    71.03%
  • 2038
    $ 0.061166
    79.59%
  • 2039
    $ 0.064225
    88.56%
  • 2040
    $ 0.067436
    97.99%
  • 2050
    $ 0.109846
    222.51%

Trumpalaikės Kindred Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • March 8, 2026(Šiandien)
    $ 0.03406
    0.00%
  • March 9, 2026(Rytoj)
    $ 0.034064
    0.01%
  • March 15, 2026(Šią savaitę)
    $ 0.034092
    0.10%
  • April 7, 2026(30 dienų)
    $ 0.034199
    0.41%
Kindred Labs (KIN) Kainų prognozė šiandien

March 8, 2026(Šiandien) numatoma KIN kaina yra $0.03406. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Kindred Labs (KIN) Kainos prognozavimas rytoj

March 9, 2026(Rytoj), kainos prognozė KIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.034064. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Kindred Labs (KIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal March 15, 2026(Šią savaitę), kainos prognozė KIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.034092. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Kindred Labs (KIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KIN kaina yra $0.034199. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Kindred Labs kainų statistika

$ 0.03406
$ 0.03406

-1.64%

$ 5.01M
$ 5.01M

147.19M
147.19M

$ 62.01K
$ 62.01K

--

Naujausia KIN kaina yra $ 0.03406. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 62.01K.
Be to, KIN turi 147.19M apyvartą ir $ 5.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Kindred Labs (KIN)

Bandote įsigyti KIN? Dabar galite KIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Kindred Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KIN dabar

Kindred Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Kindred Labs, dabartinė Kindred Labs kaina yra 0.03406USD. Apyvartinė Kindred Labs (KIN) pasiūla yra 0.00 KIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.01M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000570
    $ 0.03596
    $ 0.03226
  • 7 dienos
    0.30%
    $ 0.007880
    $ 0.0448
    $ 0.0234
  • 30 dienų
    0.93%
    $ 0.01639
    $ 0.0448
    $ 0.01434
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Kindred Labs kaina pasikeitė $-0.000570, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Kindred Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.0448 ir žemiausia $0.0234. Kainos pokytis buvo 0.30%. Ši naujausia tendencija parodo KIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Kindred Labs įvyko 0.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.01639 vertę. Tai rodo, kad KIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Kindred Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KIN kainų istoriją

Kaip veikia Kindred Labs (KIN) kainų prognozės modulis?

Kindred Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Kindred Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Kindred Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Kindred Labs potencialą.

Kodėl KIN kainų prognozė yra svarbi?

KIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, KIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KIN kainų prognozė?
Remiantis Kindred Labs (KIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KIN 2027?
Dabartinė 1 Kindred Labs (KIN) kaina yra $0.03406. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo modeliu, tikimasi, kad KIN padidės 0.00%, pasiekdamas -- 2027.
Kokia prognozuojama KIN kaina 2028?
Prognozuojama, kad Kindred Labs (KIN) kasmet augs 0.00% ir pasieks -- už KIN kainą iki 2028.
Kokia numatoma tikslinė KIN kaina 2029?
Remiantis jūsų kainos prognozės duomenimis, tikimasi, kad Kindred Labs (KIN) augs iki 0.00%, o numatoma tikslinė -- kaina bus 2029.
Kokia numatoma tikslinė KIN kaina 2030?
Remiantis jūsų kainos prognozės duomenimis, tikimasi, kad Kindred Labs (KIN) augs iki 0.00%, o numatoma tikslinė -- kaina bus 2030.
Kokia KIN kainų prognozė 2040 metams?
Kindred Labs (KIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.