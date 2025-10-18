KaratDAO (KARAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite KaratDAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KARAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte KaratDAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

KaratDAO kainos prognozė
$0.0005814
-0.15%
USD
Faktinis
Prognozė
KaratDAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, KaratDAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000581 prekybos kainą 2025 m.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, KaratDAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000610 prekybos kainą 2026 m.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KARAT ateities kaina yra $ 0.000640 su 10.25% augimo norma.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KARAT ateities kaina yra $ 0.000673 su 15.76% augimo norma.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KARAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000706, o augimo norma – 21.55%.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KARAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000742, o augimo norma – 27.63%.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. KaratDAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001208 prekybos kainą.

KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. KaratDAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001968 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000581
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000610
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000640
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000673
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000706
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000742
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000779
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000818
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000858
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000901
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000947
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000994
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001044
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001096
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001151
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001208
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės KaratDAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • October 18, 2025(Šiandien)
    $ 0.000581
    0.00%
  • October 19, 2025(Rytoj)
    $ 0.000581
    0.01%
  • October 25, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000581
    0.10%
  • November 17, 2025(30 dienų)
    $ 0.000583
    0.41%
KaratDAO (KARAT) Kainų prognozė šiandien

October 18, 2025(Šiandien) numatoma KARAT kaina yra $0.000581. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

KaratDAO (KARAT) Kainos prognozavimas rytoj

October 19, 2025(Rytoj), kainos prognozė KARAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000581. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

KaratDAO (KARAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal October 25, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KARAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000581. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

KaratDAO (KARAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KARAT kaina yra $0.000583. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė KaratDAO kainų statistika

$ 0.0005814
-0.15%

$ 148.62K
255.54M
$ 55.23K
--

Naujausia KARAT kaina yra $ 0.0005814. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.23K.
Be to, KARAT turi 255.54M apyvartą ir $ 148.62K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti KaratDAO (KARAT)

Bandote įsigyti KARAT? Dabar galite KARAT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti KaratDAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KARAT dabar

KaratDAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje KaratDAO, dabartinė KaratDAO kaina yra 0.000581USD. Apyvartinė KaratDAO (KARAT) pasiūla yra 0.00 KARAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $148.62K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000584
    $ 0.000580
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000003
    $ 0.000588
    $ 0.000580
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.000024
    $ 0.000611
    $ 0.000580
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas KaratDAO kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas KaratDAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.000588 ir žemiausia $0.000580. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo KARAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį KaratDAO įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000024 vertę. Tai rodo, kad KARAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą KaratDAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KARAT kainų istoriją

Kaip veikia KaratDAO (KARAT) kainų prognozės modulis?

KaratDAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KARAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius KaratDAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KARAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti KaratDAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KARAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KARAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą KaratDAO potencialą.

Kodėl KARAT kainų prognozė yra svarbi?

KARAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KARAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, KARAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KARAT kainų prognozė?
Remiantis KaratDAO (KARAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KARAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KARAT 2026 m.?
1 vieneto KaratDAO (KARAT) kaina šiandien yra $0.000581. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KARAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KARAT kaina 2027 m.?
KaratDAO (KARAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KARAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KARAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KaratDAO (KARAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KARAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KaratDAO (KARAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KARAT 2030 m.?
1 vieneto KaratDAO (KARAT) kaina šiandien yra $0.000581. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KARAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KARAT kainų prognozė 2040 metams?
KaratDAO (KARAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KARAT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.