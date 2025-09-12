Joseon Mun (JSM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Joseon Mun kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JSM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Joseon Mun kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Joseon Mun kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:59:04(UTC+8)

Joseon Mun Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Joseon Mun galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00024 prekybos kainą 2025 m.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Joseon Mun galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000252 prekybos kainą 2026 m.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JSM ateities kaina yra $ 0.000264 su 10.25% augimo norma.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JSM ateities kaina yra $ 0.000277 su 15.76% augimo norma.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JSM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000291, o augimo norma – 21.55%.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JSM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000306, o augimo norma – 27.63%.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Joseon Mun kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000498 prekybos kainą.

Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Joseon Mun kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000812 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00024
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000252
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000264
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000277
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000291
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000306
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000321
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000337
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000354
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000372
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000390
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000410
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000431
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000452
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000475
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000498
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Joseon Mun kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00024
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000240
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000240
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000240
    0.41%
Joseon Mun (JSM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma JSM kaina yra $0.00024. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Joseon Mun (JSM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė JSM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000240. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Joseon Mun (JSM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JSM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000240. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Joseon Mun (JSM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JSM kaina yra $0.000240. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Joseon Mun kainų statistika

Naujausia JSM kaina yra $ 0.00024. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 0.00.
Be to, JSM turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Joseon Mun istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Joseon Mun, dabartinė Joseon Mun kaina yra 0.00024USD. Apyvartinė Joseon Mun (JSM) pasiūla yra 0.00 JSM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.00024
    $ 0.00024
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.00024
    $ 0.00024
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.000009
    $ 0.000421
    $ 0.00023
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Joseon Mun kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Joseon Mun buvo prekiaujama aukščiausia $0.00024 ir žemiausia $0.00024. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo JSM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Joseon Mun įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000009 vertę. Tai rodo, kad JSM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Joseon Mun kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą JSM kainų istoriją

Kaip veikia Joseon Mun (JSM) kainų prognozės modulis?

Joseon Mun Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JSM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Joseon Mun ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JSM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Joseon Mun kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JSM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JSM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Joseon Mun potencialą.

Kodėl JSM kainų prognozė yra svarbi?

JSM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JSM dabar?
Pagal jūsų prognozes, JSM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JSM kainų prognozė?
Remiantis Joseon Mun (JSM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JSM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JSM 2026 m.?
1 vieneto Joseon Mun (JSM) kaina šiandien yra $0.00024. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JSM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JSM kaina 2027 m.?
Joseon Mun (JSM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JSM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JSM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Joseon Mun (JSM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JSM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Joseon Mun (JSM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JSM 2030 m.?
1 vieneto Joseon Mun (JSM) kaina šiandien yra $0.00024. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JSM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JSM kainų prognozė 2040 metams?
Joseon Mun (JSM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JSM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:59:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.