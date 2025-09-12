ISKRA Token (ISK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ISKRA Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ISK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ISKRA Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ISKRA Token kainos prognozė
$0.00397
$0.00397$0.00397
+1.27%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:58:03(UTC+8)

ISKRA Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ISKRA Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00397 prekybos kainą 2025 m.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ISKRA Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004168 prekybos kainą 2026 m.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ISK ateities kaina yra $ 0.004376 su 10.25% augimo norma.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ISK ateities kaina yra $ 0.004595 su 15.76% augimo norma.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ISK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004825, o augimo norma – 21.55%.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ISK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005066, o augimo norma – 27.63%.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ISKRA Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008253 prekybos kainą.

ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ISKRA Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013443 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00397
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004168
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004376
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004595
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004825
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005066
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005320
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005586
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005865
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006158
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006466
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006790
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007129
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007486
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007860
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008253
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ISKRA Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00397
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003970
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003973
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003986
    0.41%
ISKRA Token (ISK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ISK kaina yra $0.00397. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ISKRA Token (ISK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ISK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003970. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ISKRA Token (ISK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ISK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003973. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ISKRA Token (ISK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ISK kaina yra $0.003986. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ISKRA Token kainų statistika

$ 0.00397
$ 0.00397$ 0.00397

+1.27%

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

383.17M
383.17M 383.17M

$ 7.55K
$ 7.55K$ 7.55K

--

Naujausia ISK kaina yra $ 0.00397. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.27%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 7.55K.
Be to, ISK turi 383.17M apyvartą ir $ 1.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ISKRA Token (ISK)

Bandote įsigyti ISK? Dabar galite ISK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ISKRA Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ISK dabar

ISKRA Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ISKRA Token, dabartinė ISKRA Token kaina yra 0.00397USD. Apyvartinė ISKRA Token (ISK) pasiūla yra 0.00 ISK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.52M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000109
    $ 0.00468
    $ 0.00383
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000359
    $ 0.00468
    $ 0.00361
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000110
    $ 0.007
    $ 0.0025
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ISKRA Token kaina pasikeitė $0.000109, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ISKRA Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.00468 ir žemiausia $0.00361. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo ISK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ISKRA Token įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000110 vertę. Tai rodo, kad ISK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ISKRA Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ISK kainų istoriją

Kaip veikia ISKRA Token (ISK) kainų prognozės modulis?

ISKRA Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ISK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ISKRA Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ISK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ISKRA Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ISK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ISK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ISKRA Token potencialą.

Kodėl ISK kainų prognozė yra svarbi?

ISK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ISK dabar?
Pagal jūsų prognozes, ISK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ISK kainų prognozė?
Remiantis ISKRA Token (ISK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ISK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ISK 2026 m.?
1 vieneto ISKRA Token (ISK) kaina šiandien yra $0.00397. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ISK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ISK kaina 2027 m.?
ISKRA Token (ISK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ISK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ISK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ISKRA Token (ISK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ISK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ISKRA Token (ISK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ISK 2030 m.?
1 vieneto ISKRA Token (ISK) kaina šiandien yra $0.00397. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ISK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ISK kainų prognozė 2040 metams?
ISKRA Token (ISK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ISK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:58:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.