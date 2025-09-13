WAGMI HUB (INFOFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WAGMI HUB kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek INFOFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WAGMI HUB kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WAGMI HUB kainos prognozė
$0.0002198
+11.06%
USD
Faktinis
Prognozė
WAGMI HUB Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WAGMI HUB galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000219 prekybos kainą 2025 m.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WAGMI HUB galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000230 prekybos kainą 2026 m.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. INFOFI ateities kaina yra $ 0.000242 su 10.25% augimo norma.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. INFOFI ateities kaina yra $ 0.000254 su 15.76% augimo norma.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INFOFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000267, o augimo norma – 21.55%.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INFOFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000280, o augimo norma – 27.63%.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WAGMI HUB kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000456 prekybos kainą.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WAGMI HUB kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000744 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000219
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000230
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000242
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000254
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000267
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000280
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000294
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000309
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000324
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000340
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000358
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000375
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000394
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000414
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000435
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000456
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WAGMI HUB kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000219
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000219
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000220
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000220
    0.41%
WAGMI HUB (INFOFI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma INFOFI kaina yra $0.000219. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė INFOFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000219. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė INFOFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000220. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WAGMI HUB (INFOFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma INFOFI kaina yra $0.000220. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WAGMI HUB kainų statistika

$ 0.0002198
+11.06%

--
----

--
----

$ 25.78K
--

Naujausia INFOFI kaina yra $ 0.0002198. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +11.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 25.78K.
Be to, INFOFI turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti WAGMI HUB (INFOFI)

Bandote įsigyti INFOFI? Dabar galite INFOFI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti WAGMI HUB ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti INFOFI dabar

WAGMI HUB istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WAGMI HUB, dabartinė WAGMI HUB kaina yra 0.000219USD. Apyvartinė WAGMI HUB (INFOFI) pasiūla yra 0.00 INFOFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.06%
    $ 0.000011
    $ 0.000448
    $ 0.000196
  • 7 dienos
    0.25%
    $ 0.000044
    $ 0.000448
    $ 0.000147
  • 30 dienų
    -0.35%
    $ -0.000123
    $ 0.000448
    $ 0.000147
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WAGMI HUB kaina pasikeitė $0.000011, atspindinti 0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WAGMI HUB buvo prekiaujama aukščiausia $0.000448 ir žemiausia $0.000147. Kainos pokytis buvo 0.25%. Ši naujausia tendencija parodo INFOFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WAGMI HUB įvyko -0.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000123 vertę. Tai rodo, kad INFOFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą WAGMI HUB kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą INFOFI kainų istoriją

Kaip veikia WAGMI HUB (INFOFI) kainų prognozės modulis?

WAGMI HUB Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas INFOFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WAGMI HUB ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą INFOFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WAGMI HUB kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja INFOFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina INFOFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WAGMI HUB potencialą.

Kodėl INFOFI kainų prognozė yra svarbi?

INFOFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į INFOFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, INFOFI pasieks
Kokia kito mėnesio INFOFI kainų prognozė?
Remiantis WAGMI HUB (INFOFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama INFOFI kaina
Kiek kainuos 1 INFOFI 2026 m.?
1 vieneto WAGMI HUB (INFOFI) kaina šiandien yra $0.000219. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INFOFI padidės 0.00%, pasiekdama
Kokia prognozuojama INFOFI kaina 2027 m.?
WAGMI HUB (INFOFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 INFOFI kaina pasieks
Kokia numatoma tikslinė INFOFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WAGMI HUB (INFOFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus
Kokia numatoma tikslinė INFOFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WAGMI HUB (INFOFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus
Kiek kainuos 1 INFOFI 2030 m.?
1 vieneto WAGMI HUB (INFOFI) kaina šiandien yra $0.000219. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INFOFI padidės 0.00%, pasiekdama
Kokia INFOFI kainų prognozė 2040 metams?
WAGMI HUB (INFOFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 INFOFI kaina pasieks
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 12:08:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.